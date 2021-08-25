Milli eskrimciler başarı için kılıç sallıyor

ZAFER GÖDER - Eskrim Epe Milli Takım sporcuları Emir Akal ile Gökçe Günaç, Bolu kampında Avrupa şampiyonası hazırlıklarını günde çift antrenman yaparak sürdürüyor.

Milli eskrimciler, 28-29 Ağustos'ta İzmir'de düzenlenecek Federasyon Kupası'nın ardından 15-19 Ekim tarihlerinde Bulgaristan'da gerçekleşecek Avrupa şampiyonasına hazırlık kapsamında Aladağ'da kamp yapıyor.

Güne koşuyla başlayan milli sporcular, sabah ve akşam antrenmanlarında kondisyon ve teknik-taktik ağırlıklı çalışmanın yanı sıra bireysel derslerle müsabakalara en iyi şekilde hazırlanıyor.

- "Tüm turnuvalarda bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandırmak istiyorum"

Milli sporcu 17 yaşındaki Emir Akal, AA muhabirine, Bolu kampının yoğun geçtiğini söyledi.

Hem sezona hem de Avrupa şampiyonasına hazırlık niteliğindeki kampın kendileri için önemli olduğunu belirten Akal, "Sezona hazırlık olarak güzel bir kamp. Sabah koşusuyla başlayıp çift antrenman yapıyoruz. Bunun yanında özel dersler de yapıyoruz. Bu şekilde sezona iyi başlamayı ümit ediyoruz." diye konuştu.

Akal, eskrim hakemliği yapan amcasının yönlendirmesiyle başladığı spor branşında madalya aldıkça ve turnuvalara gittikçe çalışmalarını artırarak milli takıma girmeyi başardığını dile getirdi.

Kılıç kullanıldığı için "ata sporu" olarak görülen eskrimde Türkiye'yi temsil etmenin gurur verici olduğunu aktaran Akal, "Kısa vadede hedefim; Federasyon Kupası'nda iyi bir derece alıp Avrupa şampiyonasına katılmak. Tüm turnuvalarda bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandırmak istiyorum. En büyük hedefim olimpiyatlara katılmak. Tabii ki her sporcunun hedefi budur. Bunun için de çok çalışmak gerek. Çok da çalışıyorum. İnşallah çalışmamın karşılığını alırım." ifadelerini kullandı.

Akal, eskrim yapmak isteyen gençlere seslenerek, "Bu sporu yapmak isteyen kardeşlerim ilk önce biraz sıkılacak. Ayak hareketleri falan sıkıcı oluyor. Maça geçtikçe, kılıcı eline aldıkça daha çok heves ve istek oluyor. Buna devam edip çalıştıkça daha da başarılı oluyorsun." değerlendirmesinde bulundu.

- "Eskrim stratejik bir spor dalı"

Milli sporcu 35 yaşındaki Gökçe Günaç da Federasyon Kupası'nda başarılı olmak için ter döktüklerini söyledi.

Asıl amaçlarının Avrupa şampiyonası olduğunu vurgulayan Günaç, "Kamp oldukça yorucu ve yoğun bir tempoyla geçiyor ama çok keyifli. Antrenörlerimiz oldukça ilgililer." dedi.

Günaç, yaş itibarıyla kampın "en tecrübeli ve büyük" sporcusu olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Şu an fiziğim elverdiği için halen bu sporu yapıyorum. Muhtemelen 40 yaşıma kadar da yaparım. Eskrim böyle bir spor. Olimpiyatlarda da 40 yaşına gelmiş ve final oynayan sporcular mevcut. Yaş büyüdükçe ve kafa yapısı da oturdukça hala devam edilebilen bir spor. Devam edebildiğim kadar edeceğim. Olimpiyatlara daha çok uzun bir yol var. Yaşım ona müsaade eder mi bilemiyorum. Şu an önümüzde Avrupa şampiyonası var, ilk hedefim orası."

Eskrimin stratejik bir spor dalı olduğuna işaret eden Günaç, "Ayakların, bacakların çok hızlı olması lazım. Koordinasyon çok önemli. Dikkat, aklını kullanabilme, strateji geliştirme, bunların hepsi çok önemli. Çok keyifli bir spor. Yapmayı düşünenlere kesinlikle tavsiye ederiz." diye konuştu.

