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  4. Milli futbolcu Cenk Tosun Everton'a döndü

Milli futbolcu Cenk Tosun Everton'a döndü

İNGİLTERE HABERLERİ  | 05.03.2020 13:49 | Son Güncelleme

Kiralık olarak forma giydiği Crystal Palace'ta sakatlanan ve sakatlığının sezon sonuna kadar sürme ihtimali bulunan Cenk Tosun, Everton'a döndü.

İngiltere Premier Lig'de kiralık olarak forma giydiği Crystal Palace'ta antrenmanda dizinden sakatlanan Cenk Tosun, Everton'a döndü.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre, sakatlığı sezon sonuna kadar sürme ihtimali olan 28 yaşındaki milli forvetin tedavisine, Everton'da devam edilecek. Devre arasında Everton takımından Crystal Palace'a kiralanan Cenk Tosun, 5 maça çıkmış ve 1 gol atmıştı.

(AA)


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Anahtar Kelimeler:
cenk tosun crystal palace everton İngiltere Premier Lig

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