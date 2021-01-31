YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Milli futbolcu Meriç’in adı Mersin’de yaşatılacak

Milli futbolcu Meriç’in adı Mersin’de yaşatılacak

31.01.2021 12:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’in merkez Akdeniz ilçesinde yer alan ’Homurlu Futbol Sahası’nın adının, Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla ’Homurlu 1951 Ahmet Meriç Futbol Sahası’ olarak değiştirildiği bildirildi.Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler, Akdeniz ilçesinde yer alan Homurlu Futbol Sahası’nda kısa süre önce yenileme ve tadilat çalışmalarına başladı.

Mersin’in merkez Akdeniz ilçesinde yer alan ’Homurlu Futbol Sahası’nın adının, Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla ’Homurlu 1951 Ahmet Meriç Futbol Sahası’ olarak değiştirildiği bildirildi.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler, Akdeniz ilçesinde yer alan Homurlu Futbol Sahası’nda kısa süre önce yenileme ve tadilat çalışmalarına başladı. Tadilat ve yenileme çalışmaları tamamlanan spor sahası, vatandaşların ve amatör kulüplerin hizmetine açılıyor. Homurlu Futbol Sahası’nın ismi de Büyükşehir Meclis kararıyla ‘Homurlu 1951 Ahmet Meriç Futbol Sahası’ olarak değiştirildi. Böylece saha hem ilk ismi 1951 yılına kadar uzanan Homurlu’nun hem de futbola ve sporculara büyük katkısı olan milli futbolcu ve antrenör Ahmet Meriç’in adını sonsuza dek yaşatacak.
Homurlu 1951 Ahmet Meriç Futbol Sahası yepyeni bir görünüme kavuştu
Binanın soyunma odaları ve duşlarının yapımı, çelik seyirci tribünü ve oyuncu-hakem kulübeleri yapımı ile saha etrafı direk ve tel işleri, çatılı çelik tribün yapımı, hizmet binasında tadilatlar, yedek kulübesi ve hakem kulübesi yapımı, futbol sahası etrafına tel çit yapımı işleri ile elektrik aydınlatma çalışmaları gerçekleştirildi. Bu sayede Homurlu 1951 Ahmet Meriç Futbol Sahası yepyeni bir görünüme kavuştu.
“Potansiyeli açığa çıkaracak projelere ihtiyaç var”
Açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in, Mersin’in, Türkiye’deki ve dünyadaki lokasyonuyla sporda başarıdan başarıya koşabilecek bir kent olduğunu dile getirdiği hatırlatılarak, "Bu potansiyeli açığa çıkaracak bazı projelere, projeksiyonlara, yatırımlara ihtiyaç var. Saha yapacaksınız, tesis yapacaksınız, konaklama yerleri yapacaksınız, her branş için antrenman alanları oluşturacaksınız. İşte o zaman Mersin’i spor kenti yapma yolunda çok önemli adım atarsınız. Semtlerde çocuklarımızın ne kadar çok spor yapabileceği, kötü enerjilerini dışarıya atabileceği alanlar oluşturabilirsek o kadar mutlu bir kent yaratabileceğimizi düşünüyorum” sözlerine yer verildi.
Ahmet Meriç kimdir?
Ahmet Meriç 1945 yılında Bulgaristan Poldiv’de doğdu. Yenitaşkent Belediyesi Spor Kulübünün kurucusu olan Meriç, eski milli sporcu. Toplam 537 resmi maçta 411 golü bulunan Meriç, 6 sezon gol kralı oldu. Meriç, Bulgaristan’ın Lokomotiv Plovdiv takımında futbol oynadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye için korkutan senaryoTürkiye için korkutan senaryo
Yürüteçle hayata tutundular!Yürüteçle hayata tutundular!
1/

Mersin Namaz Vakitleri 31 Ocak Pazar

İmsak
06:16
Sabah
07:38
Öğle
13:00
İkindi
15:48
Akşam
18:12
Yatsı
19:29

Mersin Nöbetçi Eczaneler31 Ocak Pazar

Banu Eczanesi
Akdeniz
Banu Eczanesi
Akdeniz
Banu Eczanesi
Akdeniz
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Aydınlıların kar sefası çileye dönüştü

Aydınlıların kar sefası çileye dönüştü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kar küreme çalışmalarını çalışmalarını yerinde inceledi

Kar küreme çalışmalarını çalışmalarını yerinde inceledi

Kamyonet otomobile çarptı

Kamyonet otomobile çarptı

Hakan Kutlu, Yukatel Denizlispor'la ilk antrenmanına çıktı

Hakan Kutlu, Yukatel Denizlispor'la ilk antrenmanına çıktı

Diğer Haberler

Mersin'de trafikte 3 kadına sopayla saldırdığı iddia edilen sanığa verilen 9 bin lira ceza ertelendi

Mersin'de trafikte 3 kadına sopayla saldırdığı iddia edilen sanığa verilen 9 bin lira ceza ertelendi

MESKİ’ye ’Mükemmel laboratuvar sertifikası’

MESKİ’ye ’Mükemmel laboratuvar sertifikası’

MESKİ’ye ’Mükemmel laboratuvar sertifikası’

MESKİ’ye ’Mükemmel laboratuvar sertifikası’

Anamur'da sağanak nedeniyle muz seraları zarar gördü

Anamur'da sağanak nedeniyle muz seraları zarar gördü

Tarsus Belediyesi ilk Halk Marketi açtı

Tarsus Belediyesi ilk Halk Marketi açtı

Tarsus Belediyesi ilk Halk Marketi açtı

Tarsus Belediyesi ilk Halk Marketi açtı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.