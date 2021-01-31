Milli futbolcu Meriç’in adı Mersin’de yaşatılacak

Mersin’in merkez Akdeniz ilçesinde yer alan ’Homurlu Futbol Sahası’nın adının, Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla ’Homurlu 1951 Ahmet Meriç Futbol Sahası’ olarak değiştirildiği bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler, Akdeniz ilçesinde yer alan Homurlu Futbol Sahası’nda kısa süre önce yenileme ve tadilat çalışmalarına başladı. Tadilat ve yenileme çalışmaları tamamlanan spor sahası, vatandaşların ve amatör kulüplerin hizmetine açılıyor. Homurlu Futbol Sahası’nın ismi de Büyükşehir Meclis kararıyla ‘Homurlu 1951 Ahmet Meriç Futbol Sahası’ olarak değiştirildi. Böylece saha hem ilk ismi 1951 yılına kadar uzanan Homurlu’nun hem de futbola ve sporculara büyük katkısı olan milli futbolcu ve antrenör Ahmet Meriç’in adını sonsuza dek yaşatacak.

Homurlu 1951 Ahmet Meriç Futbol Sahası yepyeni bir görünüme kavuştu

Binanın soyunma odaları ve duşlarının yapımı, çelik seyirci tribünü ve oyuncu-hakem kulübeleri yapımı ile saha etrafı direk ve tel işleri, çatılı çelik tribün yapımı, hizmet binasında tadilatlar, yedek kulübesi ve hakem kulübesi yapımı, futbol sahası etrafına tel çit yapımı işleri ile elektrik aydınlatma çalışmaları gerçekleştirildi. Bu sayede Homurlu 1951 Ahmet Meriç Futbol Sahası yepyeni bir görünüme kavuştu.

“Potansiyeli açığa çıkaracak projelere ihtiyaç var”

Açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in, Mersin’in, Türkiye’deki ve dünyadaki lokasyonuyla sporda başarıdan başarıya koşabilecek bir kent olduğunu dile getirdiği hatırlatılarak, "Bu potansiyeli açığa çıkaracak bazı projelere, projeksiyonlara, yatırımlara ihtiyaç var. Saha yapacaksınız, tesis yapacaksınız, konaklama yerleri yapacaksınız, her branş için antrenman alanları oluşturacaksınız. İşte o zaman Mersin’i spor kenti yapma yolunda çok önemli adım atarsınız. Semtlerde çocuklarımızın ne kadar çok spor yapabileceği, kötü enerjilerini dışarıya atabileceği alanlar oluşturabilirsek o kadar mutlu bir kent yaratabileceğimizi düşünüyorum” sözlerine yer verildi.

Ahmet Meriç kimdir?

Ahmet Meriç 1945 yılında Bulgaristan Poldiv’de doğdu. Yenitaşkent Belediyesi Spor Kulübünün kurucusu olan Meriç, eski milli sporcu. Toplam 537 resmi maçta 411 golü bulunan Meriç, 6 sezon gol kralı oldu. Meriç, Bulgaristan’ın Lokomotiv Plovdiv takımında futbol oynadı.

