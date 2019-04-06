Milli futbolcu Merih Demiral için Juventus iddiası

Serie A'da Sassuolo macerasına çok iyi başlayan milli futbolcu Merih Demiral için Juventus iddiaları gelmeye devam ediyor. İtalyan basınına göre resmi görüşmeler başlamak üzere...
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