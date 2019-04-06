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Milli futbolcu Merih Demiral için Juventus iddiası

İTALYA HABERLERİ  | 06.04.2019 15:14 | Son Güncelleme

Juventus'un, Sassuolo'da forma giyen Merih Demiral için harekete geçmeye hazırlandığı belirtildi.

Serie A'da Sassuolo macerasına çok iyi başlayan milli futbolcu Merih Demiral için Juventus iddiaları gelmeye devam ediyor. İtalyan basınına göre resmi görüşmeler başlamak üzere...

Ronaldo'nun takım arkadaşı oluyor

İtalya basınında yer alan habere göre; Juventus, Merih Demiral'ın transferi için yakın zamanda Sassuolo ile görüşmelere başlayacak.

İtalya basınında yer alan habere göre; Juventus, Merih Demiral'ın transferi için yakın zamanda Sassuolo ile görüşmelere başlayacak.

Haberde; Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici'nin Merih Demiral'ın gösterdiği performanstan etkilendiği ve milli futbolcunun transferinde ısrarcı olacağı belirtildi.

Haberde; Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici'nin Merih Demiral'ın gösterdiği performanstan etkilendiği ve milli futbolcunun transferinde ısrarcı olacağı belirtildi.

Sezon başında Süper Lig takımlarından Alanyaspor'a transfer olan Merih Demiral, gösterdiği performansla İtalya'nın yolunu tutmuştu.

Sezon başında Süper Lig takımlarından Alanyaspor'a transfer olan Merih Demiral, gösterdiği performansla İtalya'nın yolunu tutmuştu.

Sassuolo kadrosuna katılan Merih, Çizme macerasına da çok iyi başladı. 6 maçta forma giyen 21 yaşındaki oyuncu 2 gol atma başarısı gösterdi.

Sassuolo kadrosuna katılan Merih, Çizme macerasına da çok iyi başladı. 6 maçta forma giyen 21 yaşındaki oyuncu 2 gol atma başarısı gösterdi.

Merih Demiral, başarısını Milli Takım formasıyla da taçlandırdı. Arnavutluk ve Moldova maçlarında formayı bırakmadı.

Merih Demiral, başarısını Milli Takım formasıyla da taçlandırdı. Arnavutluk ve Moldova maçlarında formayı bırakmadı.

Merih'le ilgili Sassuolo'ya transfer olduğundan beri çıkan Juventus dedikoduları da ciddileşti.

Merih'le ilgili Sassuolo'ya transfer olduğundan beri çıkan Juventus dedikoduları da ciddileşti.
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Merih Demiral juventus Sassuolo a milli futbol takımı serie a

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