SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar

Milli güreşçi Emirhan Çayır, Avrupa ikincisi

Bulgaristan’ın Samakov kentinde düzenlenen U17 Avrupa Şampiyonası’nda serbest stil 80 kiloda mücadele eden Emirhan Çayır, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Milli güreşçi Emirhan Çayır, Avrupa ikincisi

U17 Avrupa Şampiyonası’nda serbest stil 80 kiloda mindere çıkan Emirhan Çayır, ikinci turda Kuzey Makedonyalı rakibi Zoran Shorov karşısında 4-0 öndeyken rakibini tuş ederek çeyrek finale yükseldi.

Milli güreşçi Emirhan Çayır, Avrupa ikincisi 1

Çeyrek finalde Moldovalı Maxim Gaslama’yı 9-3 mağlup eden Çayır, yarı finalde ise Finlandiyalı rakibi Arshavir Darakhshanifar’ı 5-3 yenerek finale yükseldi.

Milli güreşçi Emirhan Çayır, Avrupa ikincisi 2

Finalde Azerbaycanlı rakibi Nihad Süleymanlı’ya mağlup olan milli sporcu, U17 Avrupa Şampiyonası’nı gümüş madalya ile tamamladı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Manchester City Wembley'de tarih yazdı! Guardiola'dan 10 yılda rekor...Manchester City Wembley'de tarih yazdı! Guardiola'dan 10 yılda rekor...
Real Madrid resmen açıkladı! Milli yıldız imzaladı...Real Madrid resmen açıkladı! Milli yıldız imzaladı...
Anahtar Kelimeler:
Güreş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump duyurdu: Ebu Bilal Al-Minuki öldürüldü

Trump duyurdu: Ebu Bilal Al-Minuki öldürüldü

AK Partili vekilden “fakirlik belgesi” açıklaması: Özür diledi

AK Partili vekilden “fakirlik belgesi” açıklaması: Özür diledi

CANLI : Galatasaray, şampiyonluk kupasını kaldırdı!

CANLI : Galatasaray, şampiyonluk kupasını kaldırdı!

Ünlü türkücü belediye başkanıyla evleniyor!

Ünlü türkücü belediye başkanıyla evleniyor!

A101'e kıyma makinesi geliyor! 21 Mayıs 2026 A101 kataloğu

A101'e kıyma makinesi geliyor! 21 Mayıs 2026 A101 kataloğu

Bakan Uraloğlu 12 saat detayını duyurdu!

Bakan Uraloğlu 12 saat detayını duyurdu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.