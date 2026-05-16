Milli güreşçi Emirhan Çayır, Avrupa ikincisi

U17 Avrupa Şampiyonası’nda serbest stil 80 kiloda mindere çıkan Emirhan Çayır, ikinci turda Kuzey Makedonyalı rakibi Zoran Shorov karşısında 4-0 öndeyken rakibini tuş ederek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Moldovalı Maxim Gaslama’yı 9-3 mağlup eden Çayır, yarı finalde ise Finlandiyalı rakibi Arshavir Darakhshanifar’ı 5-3 yenerek finale yükseldi.

Finalde Azerbaycanlı rakibi Nihad Süleymanlı’ya mağlup olan milli sporcu, U17 Avrupa Şampiyonası’nı gümüş madalya ile tamamladı.

