YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Milli güreşçi Rıza Kayaalp, kariyerini olimpiyatlarda altın madalyayla taçlandırmak istiyor

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, kariyerini olimpiyatlarda altın madalyayla taçlandırmak istiyor

13.06.2021 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"21 yıllık bir hayalim var. Bu hayalimi gerçekleştirmek istiyorum. Onun için de üzerime düşen ne varsa onu yapmaya çalışıyorum" - "Ailemi ve vatandaşlarımızı gururlandırmak, birinci hedefim. Kendimden çok bunları düşünüyorum. Bunları düşündüğüm için de çok çalışıyorum. Yoksa üst üste bu kadar başarı kazanmak çok zor"

MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Polonya'nın başkenti Varşova'da nisan ayında düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 10'uncu Avrupa şampiyonluğuna ulaşan milli güreşçi Rıza Kayaalp, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya hedefine ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Güreş milli takımıyla Bolu'da kamp yapan Kayaalp, yoğun bir tempoyla günde çift antrenman yaparak olimpiyatlara hazırlanıyor.

Kayaalp, AA muhabirine, sıkı bir antrenman programıyla çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Yaklaşık 21 yıldır güreşle uğraştığını dile getiren Kayaalp, "21 yıllık bir hayalim var. Bu hayalimi gerçekleştirmek istiyorum. Bunun için de üzerime düşen ne varsa onu yapmaya çalışıyorum." dedi.

Kayaalp, güreşe başladığı yıllarda madalya kazanan sporcuları kendisine örnek aldığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Üst üste madalya almış ağabeylerimizin Avrupa ve dünya şampiyonluklarını sayardım. 'Bir gün ben de bunu başarabilecek miyim ?' diye hayal kurardım. Allah bize daha fazlasını nasip etti. 4 dünya şampiyonluğu ve 10 Avrupa şampiyonluğu kazanmak gibi de kırılması zor bir başarıyı elde ettim.

Yapmam gereken; bunları taçlandırmak. Olimpiyat şampiyonluğum eksik. İkinci ve üçüncülüğüm var. Olimpiyatlarda da şampiyon olursam 3 madalyalı 2 sporcudan biri olacağım. İnşallah o da altın madalya olur da bir tarih yazmış oluruz. Nasıl 10 kez Avrupa şampiyonu olduysak inşallah olimpiyat şampiyonluğu da gelir diye ümit ediyorum."

Kendisini destekleyenlerin çoğaldığını, kamp sürecinde ayrı kaldığı ailesini ise özlediğini dile getiren Kayaalp, "Kızım 9 aylık oldu. İnşallah olimpiyat şampiyonu oluruz da ileride yaptıklarımızdan gurur duyar." ifadesini kullandı.

- "Herkesi gururlandırmak istiyorum"

Kayaalp, olimpiyatlarda ülkeyi en iyi şekilde temsil etmeyi istediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Herkesi gururlandırmak istiyorum. Ailemi ve vatandaşlarımızı gururlandırmak, birinci hedefim. Kendimden çok bunları düşünüyorum. Bunları düşündüğüm için de çok çalışıyorum. Yoksa üst üste bu kadar başarı kazanmak çok zor. Mindere çıkınca aklıma ilk rakibime saldırmak geliyor. Mindere çıkmadan kafamızda nasıl bir maç yapacağımızı kurguluyoruz. Yeter ki sakatlığım olmasın, hiçbir zaman olumsuz düşünmüyorum. Her zaman rakibime saldırmak, onu yormak, sonra yere alıp orada puanlar almak... Bunları düşünüyorum. Rakibime hiç nefes aldırmamayı düşünüyorum. Yeter ki hazır olayım."

Her zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını vurgulayan Kayaalp, "Her zaman bayrağımızın sorumluluğunu üstümde hissettim. Bu duygu ve düşüncelerle buraya geldim. Sakatlık olmadığı sürece sorun olmuyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Bolu'da 3 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 1 kişi tutuklandıBolu'da 3 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 1 kişi tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Polonya

Bolu Namaz Vakitleri 13 Haziran Pazar

İmsak
03:16
Sabah
05:15
Öğle
12:59
İkindi
16:58
Akşam
20:33
Yatsı
22:22

Bolu Nöbetçi Eczaneler13 Haziran Pazar

Aylin Eczanesi
Merkez
Kökez Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Gerede
Göynük Eczanesi
Goynuk
Emir Eczanesi
Mengen
Onur Eczanesi
Mudurnu
Ayçiçeği Eczanesi
Yenicaga
Tümünü Göster
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Muğla'da temizlik işçilerinin iki ayrı yerde bulduğu paralar sahiplerine teslim edildi

Muğla'da temizlik işçilerinin iki ayrı yerde bulduğu paralar sahiplerine teslim edildi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Entübe edilmiş insanlar ölümle burun buruna ve o anda elini tutacak, dua edecek insanlar yanında yok"

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Entübe edilmiş insanlar ölümle burun buruna ve o anda elini tutacak, dua edecek insanlar yanında yok"

Yalova'da müsilaj temizlik çalışması devam ediyor

Yalova'da müsilaj temizlik çalışması devam ediyor

CHP'li Gülizar Biçer Karaca ile Yüksel Taşkın, KHK ile ihraç edilenlerle bir araya geldi

CHP'li Gülizar Biçer Karaca ile Yüksel Taşkın, KHK ile ihraç edilenlerle bir araya geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.