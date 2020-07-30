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Milli güreşçi Taha Akgül, eski performansına kavuşmak istiyor

İZMİR HABERLERİ  | 30.07.2020 15:20 | Son Güncelleme

Milli güreşçi Taha Akgül, eski performansına kavuşmak istiyor

İZMİR (AA) - Milli güreşçi Taha Akgül, sakatlık sürecinin bittiğini belirterek, "İnşallah bir an önce minderlere dönüp, eski performansıma kavuşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediyespordan yapılan yazılı açıklamada, kulübün eski sporcularından Taha Akgül'ün, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge ve İzmir Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Ersan Odaman ile görüştüğü belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Taha Akgül, ilk uluslararası madalyasını İzmir Büyükşehir Belediyespor'da aldığını vurguladı.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nın 1 yıl ertelenmesinin kendisi için lütuf olduğunu aktaran Taha Akgül, şunları kaydetti:

"Çok ciddi bir operasyon geçirdim. 6 ay tedavi süreci sürdü. Eğer olimpiyatlar yapılsaydı, muhtemelen yarışamayacaktım. Yarışsam bile performansım iyi olmayacaktı. Şu an için iyileştim. Sakatlık sürecim tamamen bitti. İnşallah bayramdan sonra kamplarımız başlıyor. Kamp sürecini, kamp ortamını, arkadaşlarımı, güreş antrenmanı yapmayı çok özledim. İnşallah bir an önce minderlere dönüp eski performansıma kavuşmak istiyorum."

İzmir Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Ersan Odaman da Taha Akgül'ün her açıdan gurur duydukları bir sporcu olduğunu dile getirdi.

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