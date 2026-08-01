SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar

Milli güreşçi Volkan Bilgin, 17 yaş altında dünya üçüncüsü oldu

Türkiye, 17 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nı 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalyayla tamamladı.

Milli güreşçi Volkan Bilgin, 17 yaş altında dünya üçüncüsü oldu

Azerbaycan'da düzenlenen 17 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Volkan Bilgin, serbest stil 80 kiloda bronz madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Bakü'deki organizasyonda serbest stil müsabakaları gerçekleştirildi.

Volkan Bilgin, 80 kilodaki bronz madalya müsabakasında Mısırlı rakibi Yasin Aly Ezzat'ı 11-1 teknik üstünlükle mağlup ederek dünya üçüncüsü oldu.

Bu sonuçla milli takım, organizasyonu 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 5 madalyayla tamamladı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cevdet Berker İşleyen tarafından yayına alınmıştır

Otomatik Fatura Ödeme Talimatlarınıza Toplamda 2.000 TL Worldpuan!

Otomatik Fatura Ödeme Talimatlarınıza Toplamda 2.000 TL Worldpuan!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kasımpaşa ile Hull City hazırlık maçında 1-1 berabere kaldıKasımpaşa ile Hull City hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı
Galatasaray’da yeni sezon hazırlıkları sürüyorGalatasaray’da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Anahtar Kelimeler:
Güreş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı'na suikast timindeydi! 10 yıldır aranan FETÖ'cü yakalandı

Cumhurbaşkanı'na suikast timindeydi! 10 yıldır aranan FETÖ'cü yakalandı

15 yaşındaki çocuktan İstanbul’da kanlı baskın! 1 kişi öldü, 3 yaralı

15 yaşındaki çocuktan İstanbul’da kanlı baskın! 1 kişi öldü, 3 yaralı

Süper Lig devi Alexander Sörloth'u transfer etmek üzere!

Süper Lig devi Alexander Sörloth'u transfer etmek üzere!

Cinsel hayatını anlatması için öyle bir anlaşma yaptı ki...

Cinsel hayatını anlatması için öyle bir anlaşma yaptı ki...

Dev market zinciri satıldı! Yeni sahibi belli oldu

Dev market zinciri satıldı! Yeni sahibi belli oldu

Akaryakıtta zam dalgası sürüyor! Motorin, benzin, otogaz… Tabela yine değişecek

Akaryakıtta zam dalgası sürüyor! Motorin, benzin, otogaz… Tabela yine değişecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.