Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, yamaç paraşütünde Türk bayrağı açtı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü atlayışı gerçekleştiren Milli Güreşçi Yasemin Adar Yiğit, gökyüzünde Türk bayrağını dalgalandırdı.

İlçeye tatile gelen milli güreşçi Yiğit, yamaç paraşütü yapmak için Ölü Deniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1700 metre pistine çıktı.

Milli güreşçi, burada yamaç paraşütü pilotu Zafer Şekerci'nin gerekli hazırlıklarının ardından beraber atlayış gerçekleştirdi.

Ölüdeniz'in eşsiz manzarasında Türk bayrağını dalgalandıran Yiğit, yaşanan o anlar ise pilot Şekerci tarafından kameraya kaydedildi.

Milli güreşçi Yiğit, görüntüde, "Bayrağımızı daha önce şampiyonalarda dalgalandırmıştım. Şimdi de gökyüzünde dalgalandırdım. Çok mutluyum." ifadesini kullandı.

İkili, uçuşun ardından Belcekız sahiline iniş yaptı.

Pilot Zafer Şekerci, şampiyon güreşçiyle uçuş yapmanın harika bir duygu olduğunu söyledi.

Milli güreşçinin korkusuzca uçuş yaptığını belirten Şekerci, "Gökyüzünde kahkahalar attı sevinçten. Yanında getirdiği Türk bayrağımızı dalgalandırdı. Yine uçmaya geleceğini söyledi." diye konuştu

