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Milli Halterci Kentli, madalyalarını Başkan Özcan ve Nazilli halkına armağan etti

AYDIN HABERLERİ  | 15.06.2020 16:18 | Son Güncelleme

Aldığı başarılarla önce Nazilli’nin sonra da Türkiye’nin gururu olan Avrupa Şampiyonu Milli Halterci Sümeyye Kentli, Kürşat Engin Özcan’ı makamında ziyaret etti.Nazilli Belediyespor haltercisi Sümeyye Kentli, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’de katıldığı 6.

Aldığı başarılarla önce Nazilli’nin sonra da Türkiye’nin gururu olan Avrupa Şampiyonu Milli Halterci Sümeyye Kentli, Kürşat Engin Özcan’ı makamında ziyaret etti.
Nazilli Belediyespor haltercisi Sümeyye Kentli, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’de katıldığı 6. Uluslararası Dayanışma Halter Şampiyonası’nda kazandığı 3 gümüş madalya ile Nazilli’nin gururu olmuştu. Milli Halterci Sümeyye Kentli tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanan Pandemi sürecinde kazandığı başarıları ile Nazilli’ye gelememişti. Normalleşme sürecine geçilmesi ile birlikte ilk fırsatı değerlendiren Kentli, Taşkent’te 19 ülkenin katıldığı 6. Uluslararası Dayanışma Halter Şampiyonası’nda, Koparmada 86, Silkmede 110, toplamda ise 196 kilo kaldırarak kazandığı 3 gümüş madalya ile Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ı makamında ziyaret ederek madalyalarını takdim etti.
Şampiyonada kazandığı madalyalarını Türk Milletine, Başkan Özcan ve Nazilli halkına armağan ettiğini ancak o süreçten sonra Nazilliye gelemediğini ifade eden Nazilli Belediyespor haltercisi Sümeyye Kentli, “Özbekistan’da yapılan şampiyonada bayrağımızı göndere çektirmenin mutluluğunu yaşadım. Madalyalarımı Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan’a ve Nazilli halkımıza armağan olarak getirmek o gün için nasip olmamıştı. Normalleşme sürecinin başlaması ile ilk fırsatı değerlendirerek madalyalarımı değerli başkanımıza getirdim. Başkanımızın öncelikle güveni ve desteği için kendisine çok teşekkür ediyor, Kasım ayında Rusya’da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası’nda ülkeme ve Nazillimize Avrupa Şampiyonluğunu getireceğimin sözünü veriyorum" diye konuştu.
Nazilli’nin adını aldığı madalyalar ile dünyaya duyuran Milli Halterci Sümeyye Kentli’ye teşekkür eden Başkan Özcan “Sporda bu başarıları aldığımızı görmek beni çok mutlu ediyor. Gururlandırıyor, onurlandırıyor. Başarı her zaman çok çalışmak ve istikrar ile daha da çoğalır. Biz sizden yalnızca başarılarınızın devamının sözü istiyoruz. Nazilli Belediyesi olarak gereken desteği vermeye her zaman hazırız. Nazillimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğinize inanıyor, sizlere güveniyoruz” dedi.
Gümüş Madalyalarını Başkan Özcan’a takdim eden Sümeyye Kentli’ye altın hediye eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Moskova’da yapılacak olan şampiyonadan altın madalyalarla dönmesinin sözünü aldığı Kentli’ye başarılar diledi.

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