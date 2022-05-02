YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Milli halterci Mustafa Erdoğan'dan 2 bronz madalya

Milli halterci Mustafa Erdoğan'dan 2 bronz madalya

02.05.2022 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli halterci Mustafa Erdoğan'dan 2 bronz madalya

Milli halterci Mustafa Erdoğan, Yunanistan'da devam eden Gençler Dünya Şampiyonası'nda 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Girit adasında, 53 ülkeden 151 kadın ve 153 erkek sporcunun katılımı ile yapılan şampiyonanın ilk gününde erkekler 55 kiloda milli halterci Mustafa Erdoğan, silkmede 126, toplamda 227 kiloluk derecesiyle 2 bronz madalya elde etti.

Milli sporcu koparmada ise 101 kiloluk derecesiyle beşinci sırada yer aldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kafatasının yüzde 83'ü parçalanan hasta, titanyum parçalarıyla eski görüntüsüne kavuştuKafatasının yüzde 83'ü parçalanan hasta, titanyum parçalarıyla eski görüntüsüne kavuştu
Antalyaspor Kulübünden Trabzonspor maçında yaşananlarla ilgili açıklama:Antalyaspor Kulübünden Trabzonspor maçında yaşananlarla ilgili açıklama:
Göztepe Sportif Yatırımlar AŞ Sahibi Mehmet Sepil, değerlendirme toplantısı yapacakGöztepe Sportif Yatırımlar AŞ Sahibi Mehmet Sepil, değerlendirme toplantısı yapacak

Ankara Namaz Vakitleri 2 Mayıs Pazartesi

İmsak
04:04
Sabah
05:41
Öğle
12:51
İkindi
16:40
Akşam
19:50
Yatsı
21:20
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kendisini arabasına hapsetti! Geçici karantina merkezi oluşturdu

Kendisini arabasına hapsetti! Geçici karantina merkezi oluşturdu

“İkinci evim” dedi! Üstsüz paylaşımı olay oldu

“İkinci evim” dedi! Üstsüz paylaşımı olay oldu

En büyük yardımcınız olacak erkek parfüm önerileri

En büyük yardımcınız olacak erkek parfüm önerileri

Şaka olarak başlamıştı! Başka bir kadını davet edince...

Şaka olarak başlamıştı! Başka bir kadını davet edince...

Herkestan sakladığı sırrı ifşa oldu! Putin’in gizli oğulları...

Herkestan sakladığı sırrı ifşa oldu! Putin’in gizli oğulları...

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.