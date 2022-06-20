Milli halterci Sara Yenigün, hedefine dünya şampiyonluğunu koydu

ÖMER FANSA - Gençler Avrupa şampiyonu ve dünya üçüncüsü milli halterci Sara Yenigün, kariyerine dünya şampiyonluğunu eklemek için çalışmalarını Adana'da sürdürüyor.

Adana Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu olan 20 yaşındaki Sara, eğitim gördüğü Şehit Zafer Oluk Ortaokulu'nun bodrum katındaki salonda halter idmanı yapanları izleyerek bu branşla 15 yaşında tanıştı.

Salondakilerin "Bu sporu kızlar yapamaz." demesi üzerine, 1 ay masa tenisi oynayan Sara, okulun beden eğitimi öğretmeni Mustafa Bayram'ın dikkatini çekti. Bayram'ın yönlendirmesiyle haltere başlayan Sara, 2015'te 58 kiloda Okullararası Türkiye Şampiyonası'nda ilk yıldızlar Türkiye şampiyonluğunu kazandı.

Sara, yıldızlarda aldığı şampiyonluğun yanı sıra 2021'de Afyonkarahisar'da yapılan Gençler Türkiye Şampiyonası'nda 81 kiloda, 2022'de Çorum'da gerçekleştirilen Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda da 87 kiloda şampiyon oldu.

Türkiye'deki başarısının yanı sıra Avrupa'da da dereceler elde eden Sara, 2017 ve 2019'da Yıldızlar Avrupa ikincilikleri alırken, 2021'de Finlandiya'da yapılan Gençler Avrupa Şampiyonası'nda 81 kiloda şampiyonluğa ulaştı.

Milli sporcu son olarak, bu yıl Yunanistan'da yapılan Gençler Dünya Şampiyonası'nda 87 kiloda rakibi ile aynı kiloyu kaldırmasına rağmen, rakibinin kendinden önce ağırlığın altına girmesi nedeniyle üçüncülükle yetinmek zorunda kaldı.

Halen Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Meslek Yüksekokulu Antrenörlük Bölümü 1. sınıf öğrencisi olan Sara, milli takım kampları dışında ailesinin yaşadığı Adana'da da idmanlarını yapıyor.

Aralık ayında düzenlenecek Büyükler Dünya Şampiyonası'na hazırlanan Sara, haftanın 6 günü 3 saat süren antrenmanlarla form tutuyor.

- Yenigün: "Elimden geleni yapıyorum"

Sara Yenigün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa şampiyonluğu ve dünya üçüncülüğünün ardından yeni hedefini dünya şampiyonluğu olarak belirlediğini aktardı.

Hedefine ulaşabilmek için antrenmanlarını sürdürdüğünü ifade eden Sara, "Geçen sene elde ettiğim bir Avrupa şampiyonluğum var. Bunun üzerine dünya şampiyonluğunu da eklemek istiyorum. Çalışmalarıma bu hedef doğrultusunda devam ediyorum. En kısa zamanda dünya şampiyonu olmak için elimden geleni yapıyorum." diye konuştu.

- Bayram: "Hırslı bir kişiliğe sahip"

Milli sporcuyu haltere yönlendiren ve Adana'daki antrenmanlarına nezaret eden beden eğitimi öğretmeni Mustafa Bayram, dünya şampiyonluğunu ulaşılabilir bir hedef olarak gösterdi.

Sara'nın zor bir spor olan halteri çok sevdiğini dile getiren Bayram, "Hırslı bir kişiliğe sahip. Zorlukların üstesinden gelebilecek kabiliyette. Halter kolay bir branş değil ama göstereceği gayretle zorlukların üstesinden gelip, en iyi başarıları elde edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Adana Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Caner Taymış ise 50'ye yakın halter sporcuları olduğunu aktararak, "Kulüp olarak hedefimiz olimpiyatlara sporcu gönderebilmek. İnşallah bu yolu Sara kızımız açacak. Arkasından gelen sporcu kardeşleri bu bayrağı taşıyacaklar." şeklinde konuştu.

Öte yandan, Sara'nın antrenmanlarını yaptığı Barbaros Borsa İstanbul Anadolu Lisesi'nin müdürü Mehmet Gök de okulda sportif aktivitelere ellerinden geldiğince destek verdiklerini, öğrencilerin halter yapmaları için bodrum katta bir salon oluşturduklarını kaydetti.

