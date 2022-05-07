Milli İrade Platformundan sığınmacı karşıtı provokasyonlara ilişkin açıklama:

İSTANBUL (AA) - Milli İrade Platformu, mülteciler meselesinin farklı amaçlara hizmet eden siyasi polemik konusu yapılmasını kınayarak, "Milletimizi, bu konu üzerinden toplumsal huzurumuzu bozma maksadıyla kurgulanan oyunlara karşı duyarlı olmaya davet ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Platformun açıklamasında, Türkiye'nin, geçmişteki gibi bugün de dünyanın neresinde ve hangi din ile ırka mensup olursa olsun mazlumların yanında yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, 2011'den bugüne Esed rejiminin zulmüne uğrayan Suriye halkının 12 milyondan fazlasının yerlerinden edildiği, bunların yarısının Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bölge ülkelerine sığındığı hatırlatılarak, "Suriye'de milyonlarca insan katledilme riskiyle karşı karşıyayken, çatışmalardan kaçarken, cansız bedenleri sahillere vururken, botları batırılmaya çalışılırken Batı ülkeleri bu duruma seyirci kalmış, bu zulmün dolaylı veya doğrudan müsebbibi olmuştur." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin, topraklarına sığınan Suriyelileri din, mezhep, ırk ayrımı yapmaksızın kabul ettiği vurgulanan açıklamada, devletin ve STK'lerin desteğiyle milletin feraseti ve kardeşlik ruhu sayesinde 11 yıldır Suriyelilerin ülkede sorunsuz, güvenli ve onurlu bir yaşam sürmesinin sağlandığı belirtildi.

Bu süreçte Suriyeliler üzerinden defalarca provokasyonlar yapıldığına ve toplumsal huzurun bozulmaya çalışıldığına ancak devletin çabaları ve milletin feraseti sayesinde hiçbir girişimin başarıya ulaşmadığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son dönemde mülteciler üzerinden ülkemizin sağduyusuna, birliğine ve bütünlüğüne yönelik çok çirkin oyunlar oynandığını müşahede ediyoruz. Tekil örnekler veya manipüle edilmiş haberler üzerinden bazen ırkçılık bazen yabancı düşmanlığı bazen de İslam düşmanlığı yapılmakta ve toplumsal huzur bozulmaya çalışılmaktadır. Elbette ülkemizin kanunlarına, geleneklerine ve töresine herkes uymak ve saygılı olmak zorundadır. Kim olursa olsun, aksi bir tutum takınan kişilere karşı da devletimiz gereğini yapmaktadır."

​​​​​​​- "Kardeşliğimizi zedeleyecek adımlar atmadık ve atmayacağız"

Türkiye'nin, terörden arındırarak oluşturduğu güvenli bölgelere 500 binden fazla Suriyelinin dönmesini sağladığı aktarılan açıklamada, ayrıca 1 milyon Suriyelinin gönüllü dönüşü için de çalışmaların sürdüğü, gönüllü ve güvenli dönüşlerin ilerleyen dönemlerde hız kazanmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada, "Sonuç olarak devlet ve millet el ele vererek Suriye krizinde de mazlumların yanında yer aldık ve bugüne kadar bize yakışanı yaptık. Toplumsal huzurumuzu ve kardeşliğimizi zedeleyecek adımlar atmadık ve atmayacağız. Bu vesileyle mülteciler meselesinin, farklı amaçlara hizmet eden siyasi polemik konusu yapılmasını kınıyor ve milletimizi bu konu üzerinden toplumsal huzurumuzu bozma maksadıyla kurgulanan oyunlara karşı duyarlı olmaya davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

