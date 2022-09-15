YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Milli judocular Gençler Avrupa Şampiyonası'na 5 madalyayla başladı

Milli judocular Gençler Avrupa Şampiyonası'na 5 madalyayla başladı

15.09.2022 20:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli judocular Gençler Avrupa Şampiyonası'na 5 madalyayla başladı

Çekya'da düzenlenen Gençler Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular ilk gün 5 madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Prag'da gerçekleşen şampiyonanın ilk gününde milli sporcular 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 48 kiloda Merve Azak ile erkekler 66 kiloda Muhammed Demirel altın madalya alırken, kadınlar48 kiloda Sıla Ersin gümüş madalyayı boynuna taktı. Kadınlar 57 kiloda Özlem Yıldız ve erkekler 66 kiloda İbrahim Demirel ise organizasyonu bronz madalyayla tamamladı.

Şampiyonada yarın kadınlar 63 kiloda Ayten Yeksan ve Habibe Afyonlu, 70 kiloda Fidan Ögel, erkeklerde ise 81 kiloda Musa Şimşek madalya mücadelesi verecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YÖK Başkanı Özvar üniversite hastanelerindeki iyileştirmeleri anlattı:YÖK Başkanı Özvar üniversite hastanelerindeki iyileştirmeleri anlattı:
Afyonkarahisar'da vatandaşlar sosyal konut projesi için başvurularını yapmaya başladıAfyonkarahisar'da vatandaşlar sosyal konut projesi için başvurularını yapmaya başladı
Zonguldak'ta gelin ve damada tiyatrocu arkadaşlarından "gösteri" şakasıZonguldak'ta gelin ve damada tiyatrocu arkadaşlarından "gösteri" şakası
Anahtar Kelimeler:
Çekya Judo bronz madalya

Ankara Namaz Vakitleri 15 Eylül Perşembe

İmsak
04:57
Sabah
06:22
Öğle
12:49
İkindi
16:20
Akşam
19:06
Yatsı
20:25
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Deniz kızı olarak çalışıyor! Geliri dudak uçuklattı

Deniz kızı olarak çalışıyor! Geliri dudak uçuklattı

Pes dedirtti! 100 kez bıçaklayıp karnından çocuğunu çaldı

Pes dedirtti! 100 kez bıçaklayıp karnından çocuğunu çaldı

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Ünlü yönetmenin ölümü herkesi sarsmıştı! Aslında ötenazi istemiş

Ünlü yönetmenin ölümü herkesi sarsmıştı! Aslında ötenazi istemiş

Sevgilisinin tam zamanlı bakıcısı! ''Seks hayatımız harika''

Sevgilisinin tam zamanlı bakıcısı! ''Seks hayatımız harika''

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.