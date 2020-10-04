Milli karateci Fatih Sadullah Selman, Gaziosmanpaşalı sporcularla buluştu

Avrupa ve Dünya Şampiyonu milli karateci Av. Fatih Sadullah Selman, Gaziosmanpaşa Belediyesinin konuğu oldu. Düzenlenen programda Gaziosmanpaşalı sporcularla buluşan Selman, genç karatecilere bilgi ve tecrübelerini aktarırken, spor ve eğitim konususnda tavsiyelerde bulundu.

Gaziosmanpaşa Belediye Spor Kulübü’nde yetişip, elde ettiği Avrupa ve Dünya şampiyonlukları ile Türkiye’yi birçok kez gururlandıran milli karateci Av. Fatih Sadullah Selman, Gaziosmanpaşalı sporcularla buluştu. Gaziosmanpaşa Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor Komplesi’nde gerçekleştirilen programa Gaziosmanpaşa Belediye Spor Kulübü’nün lisanslı sporcuları ve antrenörleri katıldı. Ulusal ve uluslararası şampiyonalarda 150’den fazla kez kürsü görerek genç yaşta büyük başarılar elde eden Selman, bilgi ve tecrübelerini genç karatecilerle paylaştı. Şampiyonluklarla dolu spor kariyerinin yanında eğitim hayatını da başarıyla sürdüren ve hukuk fakültesini bitirerek avukat olan Selman, sporda eğitimin önemini anlattı. Eğitimdeki başarının aynı zamanda spordaki başarıyı da artırdığına dikkat çeken Selman, Gaziosmanpaşalı genç karatecilere sporla eğitimi bir arada yürütmeleri tavsiyesinde bulundu. Programda Selman, sporculara teorik ve pratik karate kata eğitimi de verdi. Programın sonunda Av. Fatih Sadullah Selman’a Gaziosmanpaşa Belediyesi adına plaket takdim edildi. Gaziosmanpaşa Belediye Spor Kulübü’nün şampiyonalarda derece elde etmiş karatecilerine ise başarı belgesi verildi.

