YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Milli karateci Fatih Sadullah Selman, Gaziosmanpaşalı sporcularla buluştu

Milli karateci Fatih Sadullah Selman, Gaziosmanpaşalı sporcularla buluştu

İSTANBUL HABERLERİ  | 04.10.2020 15:14 | Son Güncelleme

Avrupa ve Dünya Şampiyonu milli karateci Av.

Avrupa ve Dünya Şampiyonu milli karateci Av. Fatih Sadullah Selman, Gaziosmanpaşa Belediyesinin konuğu oldu. Düzenlenen programda Gaziosmanpaşalı sporcularla buluşan Selman, genç karatecilere bilgi ve tecrübelerini aktarırken, spor ve eğitim konususnda tavsiyelerde bulundu.
Gaziosmanpaşa Belediye Spor Kulübü’nde yetişip, elde ettiği Avrupa ve Dünya şampiyonlukları ile Türkiye’yi birçok kez gururlandıran milli karateci Av. Fatih Sadullah Selman, Gaziosmanpaşalı sporcularla buluştu. Gaziosmanpaşa Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor Komplesi’nde gerçekleştirilen programa Gaziosmanpaşa Belediye Spor Kulübü’nün lisanslı sporcuları ve antrenörleri katıldı. Ulusal ve uluslararası şampiyonalarda 150’den fazla kez kürsü görerek genç yaşta büyük başarılar elde eden Selman, bilgi ve tecrübelerini genç karatecilerle paylaştı. Şampiyonluklarla dolu spor kariyerinin yanında eğitim hayatını da başarıyla sürdüren ve hukuk fakültesini bitirerek avukat olan Selman, sporda eğitimin önemini anlattı. Eğitimdeki başarının aynı zamanda spordaki başarıyı da artırdığına dikkat çeken Selman, Gaziosmanpaşalı genç karatecilere sporla eğitimi bir arada yürütmeleri tavsiyesinde bulundu. Programda Selman, sporculara teorik ve pratik karate kata eğitimi de verdi. Programın sonunda Av. Fatih Sadullah Selman’a Gaziosmanpaşa Belediyesi adına plaket takdim edildi. Gaziosmanpaşa Belediye Spor Kulübü’nün şampiyonalarda derece elde etmiş karatecilerine ise başarı belgesi verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İki il için 'yıkıcı deprem' uyarısıİki il için 'yıkıcı deprem' uyarısı
Yıldız Holding’den Dijital Sergi: Hz. Peygamber’in Veda Haccı HutbeleriYıldız Holding’den Dijital Sergi: Hz. Peygamber’in Veda Haccı Hutbeleri
En Çok Okunan Yerel Haberler
Alkollü sürücü çocuk parkına daldı, aracı bırakıp kaçtı
Alkollü sürücü çocuk parkına daldı, aracı bırakıp kaçtı
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
Muğla'da otomobil takla attı: 2 yaralı
Muğla'da otomobil takla attı: 2 yaralı
Denizlispor, Konya hazırlıklarını tamamladı
Denizlispor, Konya hazırlıklarını tamamladı
Antalya'da kuş gözlemi etkinliği düzenlendi
Antalya'da kuş gözlemi etkinliği düzenlendi
Erzincan’da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
Erzincan’da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

İstanbul Namaz Vakitleri 4 Ekim Pazar

İmsak
05:33
Sabah
06:57
Öğle
12:58
İkindi
16:12
Akşam
18:49
Yatsı
20:08

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 4 Ekim Pazar

Bülent Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
İnan Eczanesi
Arnavutkoy
Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Tuzla’da göz kamaştırıcı fırsat; ’Ticaret, konut, turizm bir arada’
Tuzla’da göz kamaştırıcı fırsat; ’Ticaret, konut, turizm bir arada’
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
DİSK’in avukatı Öz: Kanlı 1 Mayıs’ın ardında devlet içindeki devlet çetesi var
DİSK’in avukatı Öz: Kanlı 1 Mayıs’ın ardında devlet içindeki devlet çetesi var
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.