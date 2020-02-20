YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Milli karateciler deneyimlerini anlattı

Milli karateciler deneyimlerini anlattı

İSTANBUL HABERLERİ  | 20.02.2020 09:05 | Son Güncelleme

Kağıthane Belediyespor’un Avrupa ve Dünya Şampiyonu Milli Karatecileri, gençlerle buluşarak deneyimlerini anlattılar.Kağıthane Belediyespor’un Avrupa ve Dünya Şampiyonu Milli Karatecileri, Gültepe Kültür Merkezi’nde gençler ile buluştu.

Kağıthane Belediyespor’un Avrupa ve Dünya Şampiyonu Milli Karatecileri, gençlerle buluşarak deneyimlerini anlattılar.
Kağıthane Belediyespor’un Avrupa ve Dünya Şampiyonu Milli Karatecileri, Gültepe Kültür Merkezi’nde gençler ile buluştu. Programa Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’in yanı sıra bir çok davetli de katıldı. Tokya Olimpiyatları’nıdan şampiyon olarak dönmek istediklerini belirten gençler, önceki şampiyonluk serüvenlerini anlattılar. Programın ardından Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’in gençlere çiçek takdiminde bulundu.

"Dünyada birinci olarak olimpiyatlara katılmaya hak kazandım"
Olimpiyatlara katılmaya hak kazanan Serap Özçelik Arapoğlu, "2020 Tokyo Olimpiyatlatı için 2018’den beri kota alma müsabakalarına hazırlandık. Bu katılmış olduğumuz müsabakalar sonucunda puan topladık. Toplamış olduğumuz puanlar bizim dünyadaki sıramızı belirledi. Bu sıralamada birinci ve ikinci olanlar direkt olimpiyatlara katılmaya hak kazandı. Bu sene içerisinde bende dünyada 50 kiloda birinci sırada olarak olimpiyatlara katılmaya hak kazandım" dedi.

"18 senedir karate sporuyla uğraşıyorum"
Çok güzel bir süreç yaşadıklarından bahseden Merve Çoban, "Son 3 maçımız kaldı ve en yakın rakibimle aramda yaklaşık bin 200 puan var. Bu şekilde gidersem artık olimpiyatlara gitmeyi hedefliyorum. Çok güzel bir süreç ve çok güzel bir sonuç yakaladık. Bunun akabinde de artık olimpiyatlarda yarışıp şampiyon olmayı istiyoruz. Bu sporda başarılı olmak istiyorsanız sabredeceksiniz. 18 senedir karate sporuyla uğraşıyorum. Bunun sonucunda birçok madalya kazandım" ifadelerini kullandı.

"Çalışmak ve sabretmek çok önemli"
Karateye yetenekli olduğunu söyleyen Uğur Aktaş, "3 tane daha turnuvamız var; ama ben şimdiden çok mutluyum. Yüzde 90 ihtimalle de Tokyo Olimpiyatlarında da yer alacağım. Çok uzun bir süreç vardı onun akabinde gelen bir başarı elde ettik. Verdiğimiz emeklerin boşa gitmemesi beni çok mutlu etti. Benim küçük yaşlardan bu yana karateye yeteneğim vardı ama çalışmak ve sabretmek çok önemli" şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kaşlarını çatan da var, sürekli gülen de... Görenleri gülümseten pozlarKaşlarını çatan da var, sürekli gülen de... Görenleri gülümseten pozlar
İstanbul’da yarıyıl tatilinde gidilebilecek yerlerİstanbul’da yarıyıl tatilinde gidilebilecek yerler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gazi Albak’a, Gazilik beratını Vali Yazıcı verdi

Gazi Albak’a, Gazilik beratını Vali Yazıcı verdi

Fatih Anadolu Lisesi’ne ziyaret

Fatih Anadolu Lisesi’ne ziyaret

Yardım tırları yola çıktı

Yardım tırları yola çıktı

Pienn’e yılın yenilikçi tasarım ödülü

Pienn’e yılın yenilikçi tasarım ödülü

Kayserispor - Konyaspor maçı biletleri satışa cıktı

Kayserispor - Konyaspor maçı biletleri satışa cıktı

Aydın Şehir Hastanesi yatırım programına alındı

Aydın Şehir Hastanesi yatırım programına alındı

İstanbul Namaz Vakitleri 20 Şubat Perşembe

İmsak
06:21
Sabah
07:46
Öğle
13:23
İkindi
16:20
Akşam
18:50
Yatsı
20:09

İstanbul Nöbetçi Eczaneler20 Şubat Perşembe

Burgazada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
İnan Eczanesi
Arnavutkoy
Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İETT’den Büyükçekmece’ye 2 yeni otobüs hattı

İETT’den Büyükçekmece’ye 2 yeni otobüs hattı

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

Kartal’dan Elazığ’a yardım tırı yola çıktı

Kartal’dan Elazığ’a yardım tırı yola çıktı

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.