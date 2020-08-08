Milli kick boksçu kardeşler turnuvalara hazırlanıyor

MUHAMMET FATİH GÖKMEN - Milli kick boksçu Mustafa (28) ve Burak Ayten (19) kardeşler, Avrupa Şampiyonası ile Türkiye Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor.

Avrupa üçüncülüğü, 8 Türkiye şampiyonluğu, Uluslararası Dünya Kupası'nda çift sıklette (89 ve 94) şampiyonluğu, üniversiteler arası şampiyonluğu bulunan Mustafa Ayten ile 5 kez Türkiye şampiyonluğu, 1 kez de Avrupa şampiyonluğu bulunan Burak Ayten, Kovid-19 tedbirleri kapsamında spor salonlarının kapalı olduğu süreçte evlerinde çalışmalarına devam etti.

Spor salonlarının açılmasıyla tekrar salon antrenmanlarına başlayan milli sporculardan Mustafa Ayten, aralık ayında Türkiye'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için, kardeşi Burak Ayten ise eylül ayında düzenlenmesi planlanan Türkiye Şampiyonası için çalışmalarına hız verdi.

- Mustafa: "Bizim mücadelemiz büyük"

AA muhabirine açıklamada bulunan milli sporculardan Mustafa Ayten, pandemi sürecinden önce ocak ayında Türkiye Açık Şampiyonası'nın yapıldığını ve orada 89 kiloda büyükler kategorisinde şampiyon olduğunu söyledi.