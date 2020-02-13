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Milli Kick Boksçu Yakup Yiğit’ten Tahsin Yılmaz’a ziyaret

MALATYA HABERLERİ  | 13.02.2020 13:27 | Son Güncelleme

Milli kick boksçu Yakup Yiğit, Malatya Yeşilyurt Belediyespor Kulübü Başkanı Tahsin Yılmaz’ı ziyaret etti.Türkiye şampiyonlukları bulunan başarılı sporcu, Yeşilyurt Belediyespor’a 3.ligdeki mücadelesinde başarı dileklerini ileterek, sezonu iyi bir yerde bitireceğine inandığını söyledi.Yakup Yiğit, Yılmaz’a başarı dileklerini ileterek, “Kulüp olarak zor bir süreçten geçiyorsunuz.

Milli Kick Boksçu Yakup Yiğit’ten Tahsin Yılmaz’a ziyaret

Milli kick boksçu Yakup Yiğit, Malatya Yeşilyurt Belediyespor Kulübü Başkanı Tahsin Yılmaz’ı ziyaret etti.
Türkiye şampiyonlukları bulunan başarılı sporcu, Yeşilyurt Belediyespor’a 3.ligdeki mücadelesinde başarı dileklerini ileterek, sezonu iyi bir yerde bitireceğine inandığını söyledi.
Yakup Yiğit, Yılmaz’a başarı dileklerini ileterek, “Kulüp olarak zor bir süreçten geçiyorsunuz. Bu anlamda ortaya koyduğunuz başarılı gidişat taktire şayan. İnşallah Yeşilyurt Belediyespor’un ligi en iyi yerde bitireceğine inanıyorum” dedi.
Yeşilyurt Belediyespor Kulübü Başkanı Tahsin Yılmaz ise yaptığı açıklamada, başarılı kickboksçuyu aldığı başarılardan dolayı tebrik ederek, “Milli kick boks sporcumuz Yakup Yiğit ülkemizin gururdur. Kendisinin çeşitli dereceleri ve 11 kez Türkiye şampiyonluğu, birçok kez de Avrupa şampiyonluğu bulunmaktadır. Bizleri ziyaret etmesi gurur verici gerçekten. İnşallah Yakup kardeşimizi daha büyük başarılarla izleriz. Ziyaretinden dolayı kendisine teşekkürlerimizi sunuyorum” diye konuştu.

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