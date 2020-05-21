Milli masa tenisçi, yemek masasında antrenmanla form tutuyor

MARDİN (AA) - HALİL İBRAHİM SİNCAR - Mardinli milli masa tenisçi Simge Devrim İnal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında antrenman için spor salonuna gidemeyince evindeki yemek masasında idman yaparak form tutuyor. On yıldır masa tenisi ile ilgilenen, beş senedir milli formayı giyen Simge Devrim İnal, yurt içindeki başarılarının yanı sıra yurt dışında katıldığı organizasyonlarda Avrupa 3'üncülüğü ile Balkan 3'üncülüğü ve 5'inciliği elde etti. Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere harfiyen uyan 17 yaşındaki sporcu, bu süreç sona erdiğinde katılacağı yarışmalarda başarısını sürdürmek için çalışmalarına evinde devam ediyor. Simge Devrim İnal, Masa Tenisi Milli Takımı Antrenörü İzzet Atasever'in verdiği uzaktan eğitim desteği ile günde yaklaşık 2 saat idman yaparak formunu koruyor. Bununla da yetinmeyen genç sporcu, evde masa tenisi masası bulunmadığı için yemek yedikleri masayı idman yaparken kullanıyor. File olarak da masanın üzerine dizdiği baharat kavanozlarını kullanan Simge Devrim İnal, gururla taşıdığı milli formayla yeni dereceler elde etmek için azimle çalışmalarını sürdürüyor.

- "Formumu kaybetmemek için antrenman yapmak zorundayım" Simge Devrim İnal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için büyük çaba gösterdiğini söyledi. "Kovid-19 salgını yüzünden dışarı çıkamıyoruz. Bu yüzden antrenmanlara gidemiyoruz. Hocam İzzet Atasever öncülüğünde evimde antrenmanlarımı yapıyorum. İlerideki maçlarda formumu kaybetmem için antrenman yapmak zorundayım." diyen milli sporcu, antrenör olan ağabeyinin de kendisini çalıştırdığını belirtti. Simge Devrim İnal, bol bol egzersiz, ayak hareketleri, kol çalışmaları yaptığını kaydederek, "Lise öğrencisiyim ve aynı zamanda derslerime de çalışıyorum. Kitap okuyorum. İdman dışında bir de ev işlerinde anneme yardım ediyorum." ifadelerini kullandı. - "Bu kutsal formayı en iyi şekilde taşımaya çalışacağım" Masa tenisi oynamak için evindeki imkanların ve alanın kısıtlı olduğunu dile getiren Simge Devrim İnal, bu nedenle yemek masasının üzerine baharat şişeleri koyarak antrenman yaptığını aktardı. Simge Devrim İnal, yeniden organizasyonlara katılıp madalya ve kupa kazanacağı günleri heyecanla beklediğini anlatarak, "Sporun önünde hiçbir engel olamaz. Ne olursa olsun sporumuza devam edeceğiz. Virüs sürecinde kısıtlı imkanlar olsa da bu kutsal formayı en iyi şekilde taşımaya çalışacağım. Virüs nedeniyle dışarı çıkamıyor olabiliriz ama evimizde antrenmanımızı, sporumuzu yapabiliriz. Evde kalın, hareketsiz kalmayın." diye konuştu.