Milli motosikletçi Deniz Öncü, Endonezya'da 5. oldu

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Endonezya'da düzenlenen FIM Dünya Moto3 Şampiyonası'nın ikinci ayağını 5. sırada tamamladı.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından düzenlenen organizasyonun yarışları, Mandalika adasında yer alan 4,3 kilometre uzunluğa sahip Pertamina Mandalika Pisti'nde düzenlendi.

TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde Moto3 sınıfında Türkiye'yi temsil eden ve Red Bull KTM Tech3 adına yarışan milli sporcu 9. cepten start aldı.

Milli motosikletçi Deniz Öncü, 23 tur sonunda damalı bayrağı geçerek yarışı 5. sırada tamamladı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz