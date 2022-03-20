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Milli motosikletçi Deniz Öncü, Endonezya'da 5. oldu

20.03.2022 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Endonezya'da 5. oldu

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Endonezya'da düzenlenen FIM Dünya Moto3 Şampiyonası'nın ikinci ayağını 5. sırada tamamladı.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından düzenlenen organizasyonun yarışları, Mandalika adasında yer alan 4,3 kilometre uzunluğa sahip Pertamina Mandalika Pisti'nde düzenlendi.

TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde Moto3 sınıfında Türkiye'yi temsil eden ve Red Bull KTM Tech3 adına yarışan milli sporcu 9. cepten start aldı.

Milli motosikletçi Deniz Öncü, 23 tur sonunda damalı bayrağı geçerek yarışı 5. sırada tamamladı.

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