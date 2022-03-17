YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Milli motosikletçi Deniz Öncü, Endonezya'da yarışacak

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Endonezya'da yarışacak

17.03.2022 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Endonezya'da yarışacak

Milli motosikletçi Deniz Öncü, hafta sonu Endonezya'da düzenlenecek FIM Dünya Moto3 Şampiyonası'nın ikinci ayağında yarışacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından düzenlenen şampiyonanın ikinci ayak yarışları, 18-20 Mart tarihlerinde Mandalika adasında yer alan 4,3 kilometre uzunluğa sahip Pertamina Mandalika Pisti'nde düzenlenecek.

TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde hazırlıklarını sürdüren Deniz Öncü, Red Bull KTM Tech3 takımıyla bu sezon ilk üçte yer almaya çalışacak.

Türkiye'yi bu sınıfta başarıyla temsil eden ay-yıldızlı motosikletçi, yarın serbest antrenmanlarda, 19 Mart Cumartesi günü de sıralamalarda mücadele edecek.

Sezonun ikinci ayak yarışı, 18 tur üzerinden 20 Mart Pazar günü TSİ 07.00'de koşulacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan ramazan öncesi "kan bağışı" çağrısıTürk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan ramazan öncesi "kan bağışı" çağrısı
Adana'da tefeci operasyonunda 11 zanlı yakalandıAdana'da tefeci operasyonunda 11 zanlı yakalandı
Eskişehir'de çiftçilerin çabası ve yağışlar göleti doldurduEskişehir'de çiftçilerin çabası ve yağışlar göleti doldurdu
Anahtar Kelimeler:
Endonezya

Ankara Namaz Vakitleri 17 Mart Perşembe

İmsak
05:27
Sabah
06:51
Öğle
13:02
İkindi
16:24
Akşam
19:04
Yatsı
20:22
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İstanbul'da balıkçı teknesi alıp daireye çevirdi! Paris'teki her şeyini satıp...

İstanbul'da balıkçı teknesi alıp daireye çevirdi! Paris'teki her şeyini satıp...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Küçük ama etkili iPhone 13 mini özellikleri ve incelemesi

Küçük ama etkili iPhone 13 mini özellikleri ve incelemesi

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

İkincisi için her şey hazır! Senaryo bitti, çekimler başlıyor

İkincisi için her şey hazır! Senaryo bitti, çekimler başlıyor

Alanların beş yıldızdan aşağı vermediği çok kullanışlı ürünler

Alanların beş yıldızdan aşağı vermediği çok kullanışlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.