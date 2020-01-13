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  4. Milli mücadele halk danslarıyla anlatıldı

Milli mücadele halk danslarıyla anlatıldı

BURSA HABERLERİ  | 13.01.2020 09:36 | Son Güncelleme

Özel Teknoloji Fen Koleji halk eğitim kursundaki öğrenciler milli mücadele dönemini halk dansları gösterileriyle anlattı.Özel Teknoloji Fen Koleji’nde ’milli mücadele’ dönemi anlatıldı.

Özel Teknoloji Fen Koleji halk eğitim kursundaki öğrenciler milli mücadele dönemini halk dansları gösterileriyle anlattı.
Özel Teknoloji Fen Koleji’nde ’milli mücadele’ dönemi anlatıldı. Ailelerin büyük katılım gösterdiği gösteri 1 saat sürdü. Hasan Tahsin’in ilk kurşunundan Cumhuriyetin ilanına kadarki dönem dans gösterileriyle anlatıldı. 6 ile 20 yaş arasından 65 öğrencinin katıldığı program 4 aylık çalışmaların sonucu ortaya çıktı.
Aura Sanat Merkezi Kurucusu Taylan Tazegül, "Halk oyunu adı altında böyle bir çalışma yaptık. Milli mücadele dönemi anlattık. Halk eğitimi kursundaki öğrencilerimizle birlikte hazırladık. Bu gösteriyi 6 ile 20 yaş arasındaki öğrencilerimiz yapıyor. Toplamda 65 öğrenci var. Yaklaşık 4 aylık çalışmanın ardından 1 saatlik gösteriyi ortaya çıkarttık. Milli mücadele dönemi kahramanlarından Hasan Tahsin’in ilk kurşunundan Cumhuriyetin ilanına kadarki dönemi anlatıyoruz" dedi.

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