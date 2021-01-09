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Milli Mücadele kahramanı Yahya Kaptan, Dilovası’nda anıldı

09.01.2021 14:04 | Son Güncelleme:
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Milli Mücadele kahramanı Yahya Kaptan, ölümünün 101.

Milli Mücadele kahramanı Yahya Kaptan, ölümünün 101. yıl dönümünde Dilovası’nda düzenlenen törenle kabri başında anıldı.
Dilovası Belediyesi, Milli Mücadele Kahramanı Yahya Kaptan’ın 101. ölüm yıl dönümü dolayısı ile anma programı düzenledi. Yahya Kaptan’ın Tavşancıl Akıncılar Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen anma töreninde Kuran-ı Kerim okunup, dualar edildi, karanfiller bırakıldı. Yahya Kaptan’ın mezarı başındaki anma programına Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İlçe Emniyet Müdürü Timur Uzun, Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.
Duaların okunduğu törende Tarihçi, Yazar Recep Kankal, Milli Mücadele kahramanı Yahya Kaptan’ın hayat hikayesi ve girdiği mücadeleler hakkında önemli bilgiler verdi. Törende protokol katılımcıları konuşmalarında, Yahya Kaptan’ın anısına birer konuşma yaparak Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Yahya Kaptan ve şehitleri rahmetle andılar. Konuşmaların ardından Yahya Kaptan’ın kabrine karanfiller bırakılmasının ardından tören sona erdi.

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