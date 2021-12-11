Milli Mücadele kahramanlarından Melek Reşit Hanım'ın ismi Sivas'ta meydana verildi

SİVAS (AA) - Milli Mücadele döneminde Sivas'ta Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti'ni kuran Melek Reşit Hanım'ın ismi kentteki bir meydana verildi.

Mustafa Kemal Paşa'nın, Türk kadınlarının da Milli Mücadele'ye örgütlü olarak katılması gerektiğini ifade etmesi üzerine Sivaslı kadınlar Melek Reşit Hanım'ın önderliğinde dernek kurmak için çalışmalara başladı.

Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti adı verilen dernek 9 Aralık 1919'da Melek Reşit Hanım'ın başkanlığında kurularak Milli Mücadele'nin ülke genelinde kadınlar arasında yayılmasına da öncülük etti.

Dönemin valisi Reşit Paşa'nın eşi Melek Reşit Hanım'ın ismi 102 yıl sonra Sivas'ta Hikmet Işık Caddesi'ndeki bir meydana verildi.

Meydanın açılışında konuşan Vali Salih Ayhan, Melek Reşit Hanım'ın kurduğu dernekle Milli Mücadele döneminde Türk kadınının güçlü rolünü tüm dünyaya gösterdiğini belirterek "Dernek, kurtuluş mücadelemizde askerimize hem erzak gönderiyordu hem de çeşitli protesto mitingleri düzenliyordu. Ben hep şunu söylüyorum. Bir şehirde vefa, birliktelik olduğu zaman hakikaten o şehir çok bereketli ve huzurlu oluyor. Bunun en güzel yansımalarından birisi de işte bu meydandır." diye konuştu.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise büyük bir vefa örneği göstererek meydana Melek Reşit Hanım'ın ismini verdiklerini söyledi.

"Cumhuriyet'in temelleri burada atılmıştır." sözünü bu meydanla daha da somutlaştırdıklarını vurgulayan Bilgin, "Sivas, Milli Mücadele'nin önemli mihenk taşlarından biridir. Kadınıyla erkeğiyle Milli Mücadele'ye destek olma noktasında çok önemli bir kenttir. Dönemin valisi Reşit Paşa'nın eşi Melek Reşit Hanım da Milli Mücadele'ye destek olmak için 16 kişilik yönetimiyle genel merkezi Sivas olan bir dernek kurarak Kuvayımilliye ruhunu ülke geneline yaymayı başarmıştır." dedi.

