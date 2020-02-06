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Milli Mücadelede Söke paneli gerçekleşti

AYDIN HABERLERİ  | 06.02.2020 09:07 | Son Güncelleme

Adnan Menderes Üniversitesi Söke İşletme Fakültesi tarafından düzenlenen ‘Milli Mücadelede Söke’ konulu panel, Fakülte Konferans Salonu’nda gerçekleşti.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlikte, Söke Halk Eğitim Merkezi Gönüldağı Korosu Atatürk’ün sevdiği türküleri seslendirdi.Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof.

Adnan Menderes Üniversitesi Söke İşletme Fakültesi tarafından düzenlenen ‘Milli Mücadelede Söke’ konulu panel, Fakülte Konferans Salonu’nda gerçekleşti.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlikte, Söke Halk Eğitim Merkezi Gönüldağı Korosu Atatürk’ün sevdiği türküleri seslendirdi.
Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç’in moderatörlüğünde gerçekleşen panelde Prof. Dr. Genç, Söke’de verilen milli mücadeleyi ilk defa düzenledikleri bir panelle aktarmak düşüncesiyle yola çıktıklarını ifade ederek panelistleri tanıttı.
Bu tür etkinliklerin Söke’nin tarihine zenginlik katacağını belirterek “Atatürk’ün Söke’yi Ziyaretleri” konulu sunumuna başlayan Dr. Öğretim Üyesi Günver Güneş, Atatürk’ün Söke’yi ziyaretlerini kronolojik olarak aktardı. Güneş, “Atatürk’ün İzmir ve Aydın’a olan ilgisini biliyoruz. Bu ilgi Kurtuluş Savaşı dönemine kadar uzanmakta. Milli mücadele yıllarında da Atatürk’ün efe ve zeybek kültürüne olan ilgisini, Yörük Ali Efe ve Demirci Ali Efe ile özel yazışmaları olduğunu ve bu bölgede Kuvayı Milliye’yi desteklediğini biliyoruz” dedi.
Dr. Fatih Özkurt “Atatürk ve Ege Manevraları” konulu sunumunda, sadece para kazanma değil eğitim ve öğretim amacını da taşıyan Nazilli Basma Fabrikası’nın önemini ve halka kazandırdıklarını aktardı. Dr. Özkurt, Atatürk’ün komutanların ve bakanların tamamının Ege Manevrasına katılmasını istediğini, dönemin devlet büyüklerinin orduya büyük önem verdiğini söyledi. Sabiha Gökçen’in, Ege Manevrası’nda başarılı uçuşlar yaptığını belirten Özkurt, Atatürk’ün Mursallı muhtarına madalya verdiğini, manevrayı Germencik’ten takip ettiğini, başarılarından dolayı telgrafla orduya teşekkür ettiğini aktararak konuşmasına son verdi.
Milli mücadele öncesi dönemde Söke’deki Yunan nüfusunun Türk nüfusundan fazla olduğunu belirten Araştırmacı İ. Caner Genç “Atatürk ve Forbes Fabrikası Ziyareti” konu başlıklı sunumunda fotoğraflarla dönemi yansıttı. Genç, şu anda işlevsel olmayan Forbes Fabrikası’nın Atatürk’ün geliş haberi üzerine düzenlendiğini, Atatürk’ün bu gezi sırasında ölüm tehlikesi geçirdiğini anlattı. Sökelilerin mücadeleci yapılarından bahseden Caner Genç, milli mücadele dönemindeki kadın örgütlenmesine de dikkat çekti.
Soru-cevap bölümüyle devam eden panel, protokol üyelerinin panelistlere teşekkür belgelerini vermesiyle son buldu.
Panele; Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç, Rektör Danışmanı Hüseyin Turgut, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa İberya Arıkan, ADÜ Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Meşe, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

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