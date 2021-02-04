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Milli Mücadelenin 101. Yılında 12 Şubat Kurtuluş etkinlikleri başladı

04.02.2021 09:08 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş’ın milli mücadelede öncü şehir olduğunu söyledi.Milli Mücadelenin 101.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş’ın milli mücadelede öncü şehir olduğunu söyledi.
Milli Mücadelenin 101. Yılı’nda gerçekleştirilecek 12 Şubat Kurtuluş Haftası Etkinlikleri tanıtım toplantısı yapıldı. Geçen yıl gerçekleştirilen etkinliklerin gösterimiyle başlayan etkinlikte Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanı Duran Doğan, 12 Şubat Kurtuluş Haftası Etkinlikleri programını açıkladı. Ardından kürsüye gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, etkinlikleri pandemi şartları dikkate alınarak gerçekleştirileceğini belirtti. Başkan Güngör, “Milli mücadelemizde Kahramanmaraşımız öncü şehir. Kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları bize bırakan ecdadımız, şehitlerimiz ve gazilerimize minnet ve şükran duyuyoruz. Programlarımızı “Kurtuluş Haftası” konseptiyle gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz sene düzenlediğimiz etkinliklerimiz, Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ve misafirlerimizin katılımlarıyla gerçekleşmişti. Topraklarımızın işgal edildiği ve ordumuzun lağvedildiği 1918 Mondros Mütarekesi anlaşmasından sonra, bağımsızlık ateşi Kahramanmaraş’ımızda yakılmış ve yurdun yeniden özgürlüğüne kavuşması için bu toprakların Kahraman insanları canla başla mücadele vermiştir. Bu kahramanlığın bir nişanesi olarak İstiklal Madalyamız bir kişiye değil, tüm Kahramanmaraş’a verilmiştir. Bizler de bir asır sonra bu kurtuluşumuzu pandemi nedeniyle oluşan kısıtlılıkları da dikkate alarak düzenlediğimiz etkinliklerle yeniden yad edip, kutlayacağız” diye konuştu.
Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ise, “Bizler Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemiz, Valiliğimiz ve diğer kamu kurumlarının koordinasyonuyla inşallah şehrimizin kurtuluşunu en güzel şekilde kutlayacağız. Tabii yaşanan pandemi sebebiyle oluşan kısıtlılıkları da göz önünde bulundurarak, etkinliklerimizi değerlendirerek oluşturduk. Bu vesileyle Kahramanmaraş’ımızın kurtuluşunu kutluyor, şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum” dedi.
Vali Coşkun’un konuşmalarının ardından protokol üyeleri günün anısına yöresel kıyafetli çocuklarla fotoğraf çektirdi.

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