Milli Mücadele'nin başladığı Samsun'dan son kurşunun atıldığı Bandırma'ya Türk bayrağını taşıdı

BALIKESİR (AA) - Milli Mücadele'nin başladığı Samsun'dan bisikletle yola çıkarılan Türk bayrağı, milli bisikletçi tarafından taşınarak son kurşunun atıldığı Balıkesir'in Bandırma ilçesine ulaştırıldı.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) tarafından, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla "İlk Adımdan Son Kurşuna Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu" etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında Samsun'dan hareket eden milli bisikletçi Levent Atıl, 5 gün süren yolculuğun ardından Bandırma'ya ulaştı.

BANÜ yerleşkesinde üniversitelilerle bir araya gelen Atıl ve beraberindeki bisikletli ve motosikletli grup, Bandırma Son Kurşun Anıtı'na taşınan bayrağı, törenle Kaymakam Engin Aksakal'a teslim edildi.

Saygı duruşunun yapıldığı ve İstiklal Marşı'nın okunduğu, duaların edildiği törende, 6. Ana Jet Üssü Kartal Filo Komutanlığına bağlı dört F-16 uçağı gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

İlçe halkının ilgi gösterdiği programda ayrıca, 100 metrekarelik Türk bayrağı açıldı. Bu bayrak dronla görüntülendi.

BANÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, AA muhabirine, bugünün üniversiteleri için anlamlı bir gün olduğunu söyledi.

Milli Mücadele'nin 100'üncü yılında güzel bir kutlama yapmak istediklerini belirten Özdemir, "Milli şuurumuzu artırmak ve gençlerimizin dikkatini çekmek için böyle bir etkinlik planladık. Bayrağımız milli sporcumuz tarafından Samsun'dan teslim alındı, bugün buraya getirildi. Biz de bayrağımızı burada dalgalandırdık." dedi.

Balıkesir Büyükşehir Başkanvekili Birol Şahin de etkinliğe katıldıkları için gurur duyduklarını dile getirdi.

Atıl ise böyle bir görevde yer aldığı için çok mutlu olduğunu ifade etti.

