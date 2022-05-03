Milli okçular, Avrupa Grand Prix'sinde mücadele edecek

Okçulukta Avrupa Grand Prix müsabakaları yarın Bulgaristan'da başlayacak.

Filibe kentinde düzenlenecek organizasyonda 14 milli okçu yarışacak.

Müsabakaların 7 Mayıs'ta sona ereceği Avrupa Grand Prix'sinde mücadele edecek milli sporcular ise şöyle:

- Klasik yay

Erkekler: Mete Gazoz, Samet Ak, Muhammed Abdullah Yıldırmış, Efe Gürkan Maraş

Kadınlar: Gülnaz Büşranur Çoşkun, Aslı Er, Yasemin Ecem Anagöz, Ezgi Başaran

- Makaralı yay

Erkekler: Yakup Yıldız, Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney

Kadınlar: Yeşim Bostan, Songül Lök, Ayşe Bera Süzer



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