YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Milli otomobil sporcusu Güven, İtalya'da bugün de podyum sevinci yaşadı

Milli otomobil sporcusu Güven, İtalya'da bugün de podyum sevinci yaşadı

26.09.2021 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli otomobil sporcusu Güven, İtalya'da bugün de podyum sevinci yaşadı

Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Porsche Carrera Cup Almanya serisinde İtalya'daki bugünkü yarışta ikinci olarak podyum sevinci yaşadı.

Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, organizasyonun Almanya serisinin altıncı ayağında İtalya'nın Monza Pisti'nde bugün gerçekleştirilen ikinci yarışa ikinci sırada başladı. Başarılı bir performans gösteren Güven, yarışta damalı bayrağı ikinci geçerek podyumdaki yerini aldı.

Güven, dün serinin ilk yarışında da birinci olmuştu.

Sezonun yedinci ayağı 1-3 Ekim tarihlerinde Almanya'da yapılacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doğu kışı, Antalya yazdan kalma günleri yaşıyorDoğu kışı, Antalya yazdan kalma günleri yaşıyor
Kalbi duran kediyi hayata döndürmek için dakikalarca kalp masajı yaptı!Kalbi duran kediyi hayata döndürmek için dakikalarca kalp masajı yaptı!
Gaziler ve şehit aileleri kahvaltıda buluştuGaziler ve şehit aileleri kahvaltıda buluştu

Ankara Namaz Vakitleri 26 Eylül Pazar

İmsak
05:10
Sabah
06:33
Öğle
12:45
İkindi
16:07
Akşam
18:47
Yatsı
20:05

Ankara Nöbetçi Eczaneler26 Eylül Pazar

Akkılıç Eczanesi
Cankaya
Ayrancı Eczanesi
Cankaya
Bilgesu Eczanesi
Cankaya
Deniz Kuzudişli Eczanesi
Cankaya
Homurlu Eczanesi
Cankaya
Kadıoğlu Eczanesi
Cankaya
Sevinç Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

Amasya'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Amasya'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.