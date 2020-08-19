YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Milli Parklar personeline bulaşabilecek hastalıklarla ilgili bilgilendirme yapıldı

Milli Parklar personeline bulaşabilecek hastalıklarla ilgili bilgilendirme yapıldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 19.08.2020 14:58 | Son Güncelleme

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeline, yaban hayvanlarından bulaşabilecek hastalıklar konusunda bilgiler verildi.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeline, yaban hayvanlarından bulaşabilecek hastalıklar konusunda bilgiler verildi. Personele kuduz ve tetanos aşıları yapıldı.
Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından, yaban hayvanlarının korunması, yaralı olanların tedavi ettirilmesi, tedavisi tamamlanan yaban hayvanlarının doğaya bırakılması ve sürekli olarak arazi de görevli olmaları sebebiyle yaban hayvanlarından hastalık bulaşma riski nedeniyle personele bilgilendirme yapıldı.
Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü’nden randevu alarak Kayseri Şehir Hastanesinde personellere kuduz ve tetanos aşıları yaptırıldı.
Ayrıca yaban hayatı ile temas sonucu bulaşabilecek kuduz, kuş gribi, batı nil, şarbon, tularemi, brusella, tüberküloz, ekinokok, salmenolla, kırım kongo kanamalı ateşi, leptospiroz gibi zoonoz hastalıklar hakkında Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar bünyesinde görevli Veteriner hekim Murat Akkaya tarafından, personele Sultan Sazlığı Milli Parkı toplantı salonunda eğitim verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Benim sayemde röportaj veriyorsun' demişti! İrem Derici'ye yanıt 'Benim sayemde röportaj veriyorsun' demişti! İrem Derici'ye yanıt
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayseri Namaz Vakitleri 19 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:18
Sabah
05:49
Öğle
12:47
İkindi
16:32
Akşam
19:35
Yatsı
20:59

Kayseri Nöbetçi Eczaneler19 Ağustos Çarşamba

Çiğdem Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Deniz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Günaydın Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Hülya Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Mahzemin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Ata Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Eroğlu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.