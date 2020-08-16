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Milli Parklar’dan Bakacak çay ocağı işletmecisi hakkında açıklama

BURSA HABERLERİ  | 16.08.2020 12:32 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 2.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü, Bursa Bakacak mevkisinde bulunan çay ocağı işletmecisine ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Yapılan denetimlerde söz konusu yerin ’iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı’nın olmadığı tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü, Bursa Bakacak mevkisinde bulunan çay ocağı işletmecisine ilişkin açıklama yaptı. Söz konusu işletmenin 3 yıllığına Büyükşehir tarafından kiralandığını ancak işletme sahibinin iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatının bulunmaması nedeniyle tahliye edildiğini açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 2.Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü Uludağ Milli Parkı sorumluluk alanında Bakacak mevkisinde bulunan çay ocağı ve dürbün işletmeciliği işi kapsamında 4 metrekare alan 2. Bölge Müdürlüğümüzce Bursa Büyükşehir Belediyesine ihale edilmiş, Bursa Büyükşehir Belediyesi ise aynı yeri Fikret Güven isimli şahsa 3 yıllığına kiralamıştır. Yapılan denetimlerde söz konusu yerin ’İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı’nın olmadığının tespit edilmesi üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesine mevcut durum yazılı olarak bildirilmiş, aynı zamanda ilgili şahsın vergi kaydının olmadığı da tespit edilmiş, bununla ilgili yasal işlemlerin başlatılması ilgili vergi dairesinden talep edilmiştir. Sözleşmeye aykırı bulunan eksiklikler üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesince ilgilinin sözleşmesi iptal edilmiş 13.08.2020 tarihinde adı geçen şahsa ’Tahliye Tebligatı’ yapılmıştır. Söz konusu şahsın sosyal medya üzerinden kurumumuz ve görevlileri ile ilgili yapmış olduğu gerçek dışı suçlamalara ait yayınlar ve paylaşımlar derlenerek Bölge Müdürlüğümüzce kamu davası açılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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