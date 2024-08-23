Milli pilot Cem Bölükbaşı'yla görülmüştü! Devrim Özkan eski aşkı Lucas Torreira'ya geri döndü

MYNET-Vuslat, Ramo, Gelsin Hayat Bildiği Gibi ve Ne Gemiler Yaktım gibi birçok başarılı projede boy gösteren güzel oyuncu Devrim Özkan son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ile bir süre önce büyük aşk aşk yaşayan Devrim Özkan'ın ani ayrılık kararı uzun süre konuşulmuştu.

CEM BÖLÜKBAŞI İLE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde de F2 serisinde de yarışan milli pilot Cem Bölükbaşı ile görüntülenen Özkan aşk iddialarına "arkadaş arkadaşa yemeğe çıktık" diyerek nokta koymuştu.

AYRILIĞA DAYANAMADILAR

İkinciSayfa'da yer alan habere göre; Lucas Torreira ile Devrim Özkan'ın aşkı küllerinden doğdu. Çiftin dün akşam Cihangir’de bir restoranda yemek yediği ve çifte Torreira’nın kardeşi ve arkadaşlarının da eşlik ettiği iddia edildi.

İkilinin sosyal medya üzerinden de birbirlerini takibe alması iddiaları güçlendirdi.