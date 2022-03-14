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  4. Milli Savunma Bakanı Akar ile Kosova Savunma Bakanı Mehaj telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar ile Kosova Savunma Bakanı Mehaj telefonda görüştü

14.03.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Görüşmede ikili, bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Kosova Savunma Bakanı Armend Mehaj arasındaki telefon görüşmesinde ikili, bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar, Kosova Savunma Bakanı Mehaj ile telefonda görüştü.

İkili, bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Bakan Akar tarafından Türkiye'nin Balkanlar'ın barış, huzur ve güven içinde olmasına verdiği önem vurgulandı.

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