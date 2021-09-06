Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Bauer ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer'i kabul etti.

Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Bauer ile görüştü.

Görüşmeye, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler de katıldı.



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