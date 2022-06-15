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Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

15.06.2022 21:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

BRÜKSEL (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı dolayısıyla geldiği NATO Karargahı'ndaki temaslarına devam ediyor.

Bu kapsamda Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile de bir araya geldi. Görüşmede, NATO gündemindeki konuların ele alındığı öğrenildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya-Ukrayna bağlamındaki gelişmelerin ele alındığı çalışma yemeğine de katıldı.

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