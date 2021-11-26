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Milli Savunma Bakanı Akar, TSK komuta kademesi ile Güney Deniz Saha Komutanlığında

26.11.2021 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanı Akar, TSK komuta kademesi ile Güney Deniz Saha Komutanlığında

İZMİR (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile Güney Deniz Saha Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte Ege Ordusu Komutanlığının ardından Güney Deniz Saha Komutanlığına geçti.

Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Kadir Yıldız tarafından karşılanan Bakan Akar, tören kıtasını selamladı, şeref defterini imzaladı.

Komutanlığın faaliyetlerine ilişkin brifing alan Akar, talimatlar verdi.

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