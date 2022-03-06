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Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile görüştü

06.03.2022 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Akar, görüşmede, tahliyelerin emniyetle yapılması ve insani durumun iyileştirilmesi için belirli bir süre de olsa bir ateşkese olan acil ihtiyacı vurguladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iki bakan ateşkesin ve istikrarın bir an önce sağlanması ve insani yardım konularında görüş alışverişinde bulundu.

Bakan Akar, görüşmede, tahliyelerin emniyetle yapılması ve insani durumun iyileştirilmesi için belirli bir süre de olsa bir ateşkese olan acil ihtiyacı vurguladı.

Tahliye edilemeyen ve tahliyesi süren Türk vatandaşlarının güvenliklerinin sağlanması konusundaki beklentilerini de ileten Akar, Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardımın ulaştırılması ve barış ve huzurun tesisi için bundan önceki gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

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