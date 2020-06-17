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Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK Komuta Kademesi, "Pençe-Kaplan Operasyonu"nu Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nden sevk ve idare ediyor.
Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK Komuta Kademesi, "Pençe-Kaplan Operasyonu"nu Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nden sevk ve idare ediyor.
ANKARA
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17.06.2020 02:22 |
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Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK Komuta Kademesi, "Pençe-Kaplan Operasyonu"nu Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nden sevk ve idare ediyor.