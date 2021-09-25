Milli Savunma Bakanı Akar'dan şehit Piyade Uzman Çavuş Eser için taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Akar'ın Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından paylaşılan mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 24 Eylül 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadeleri kullanıldı.

"Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır" başlığıyla yayımlanan mesajda, şehit Eser'in fotoğrafına da yer verildi.



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