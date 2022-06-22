YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Milli Savunma Bakanı Akar'dan, şehit Topçu Uzman Çavuş Özkaya için taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Akar'dan, şehit Topçu Uzman Çavuş Özkaya için taziye mesajı

22.06.2022 00:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanı Akar'dan, şehit Topçu Uzman Çavuş Özkaya için taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, askeri araç kazasında şehit olan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında görevli Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Akar, Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından paylaşılan mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

"Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır" notuyla yayımlanan mesajda, şehit Özkaya'nın fotoğrafına da yer verildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmaris'teki orman yangınıMarmaris'teki orman yangını
Denizli'de üzerine kale direği devrilen çocuk hayatını kaybettiDenizli'de üzerine kale direği devrilen çocuk hayatını kaybetti
Eskişehir'de kamyonla çarpışan aracın sürücüsü yaşamını yitirdiEskişehir'de kamyonla çarpışan aracın sürücüsü yaşamını yitirdi

Ankara Namaz Vakitleri 22 Haziran Çarşamba

İmsak
03:17
Sabah
05:13
Öğle
12:56
İkindi
16:53
Akşam
20:28
Yatsı
22:15
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bebek bakıcısının itirafı olay oldu! “Bebeğe tecavüz ettim...”

Bebek bakıcısının itirafı olay oldu! “Bebeğe tecavüz ettim...”

Estetik ameliyatta son nokta! “Deliğimi aldırdım”

Estetik ameliyatta son nokta! “Deliğimi aldırdım”

Arabayla uzun yolculuğa çıkarken mutlaka yanınıza almanız gereken ürünler

Arabayla uzun yolculuğa çıkarken mutlaka yanınıza almanız gereken ürünler

Tuvaletinin geldiğini sandı! Farkında olmadan doğum yaptı

Tuvaletinin geldiğini sandı! Farkında olmadan doğum yaptı

Seks bebeklerinin playboyu! ''Ruhunuzu insanlar doyuramaz'' dedi

Seks bebeklerinin playboyu! ''Ruhunuzu insanlar doyuramaz'' dedi

Mutfakta her şeyi pişirebileceğiniz midi fırın tavsiyeleri

Mutfakta her şeyi pişirebileceğiniz midi fırın tavsiyeleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.