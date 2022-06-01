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  4. Milli Savunma Bakanı Akar'dan, Türk Hava Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümü mesajı:

Milli Savunma Bakanı Akar'dan, Türk Hava Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümü mesajı:

01.06.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Hava Kuvvetlerimiz, üstün nitelikli personeli ve sahip olduğu harekat kabiliyetleri ile semalarımızın korunmasından terörle mücadele harekatına, denizlerimizdeki hak, alaka ve menfaatlerimizin savunulmasından dünyanın birçok bölgesindeki insani yardım faaliyetlerine kadar geniş bir yelpazede üstlendiği görevleri başarıyla yerine getirmektedir"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Hava Kuvvetlerinin, üstün nitelikli personeli ve sahip olduğu harekat kabiliyetleri ile Türkiye'nin semalarının korunmasından terörle mücadele harekatına, denizlerdeki hak, alaka ve menfaatlerin savunulmasından dünyanın birçok bölgesindeki insani yardım faaliyetlerine kadar geniş bir yelpazede üstlendiği görevleri başarıyla yerine getirdiğini belirtti.

Akar, Türk Hava Kuvvetlerinin kuruluşunun 111'inci yılı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, küresel ve bölgesel risk, tehdit ve tehlikelerin had safhaya çıktığı; krize, hatta savaşa evrildiği bir dönemde etkin, caydırıcı ve saygın bir silahlı kuvvetlere sahip olmanın hayati önem taşıdığını, bu nitelikleri haiz silahlı kuvvetler için de güçlü kara, deniz, hava ve uzay gücünün şart olduğunu vurguladı.

"İstikbal göklerdedir" sözünden ilham alan Hava Kuvvetlerinin, bir asrı aşan tarihi, nitelikli personeli, modern teknolojisi ve üstün başarılarıyla dünyanın önde gelen hava kuvvetleri arasında yerini aldığının altını çizen Akar, mesajına şöyle devam etti:

"Hava Kuvvetlerimiz, üstün nitelikli personeli ve sahip olduğu harekat kabiliyetleri ile semalarımızın korunmasından terörle mücadele harekatına, denizlerimizdeki hak, alaka ve menfaatlerimizin savunulmasından dünyanın birçok bölgesindeki insani yardım faaliyetlerine kadar geniş bir yelpazede üstlendiği görevleri başarıyla yerine getirmektedir.

Hava sahamızı ihlal girişimlerine karşı semalarımızı başarıyla koruyan, belirlenen terör hedeflerini tam isabetle imha ederek terörle mücadelenin etkin bir şekilde sürdürülmesinde önemli pay sahibi olan, insani yardım ve tahliye operasyonlarını başarıyla planlayıp icra eden Hava Kuvvetlerimizin kahraman ve fedakar personeline teşekkür ediyor, üstün gayretlerinden dolayı her birini alınlarından öpüyorum."

Hulusi Akar, yerli ve milli savunma sanayisi ürünü yüksek teknolojiye sahip silah sistemleri ile teçhiz edilen Hava Kuvvetlerinin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üstelendiği görevleri başarıyla yerine getirmeye devam edeceğini dile getirdi.

Milli Savunma Bakanı Akar, şunları kaydetti:

"Türk Hava Kuvvetlerimizin kuruluşunun 111'inci yıl dönümü vesilesiyle, Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar bin yıldır bize vatan olan bu topraklarda bu günlere, bu seviyelere gelmemizi sağlayan bütün devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla, minnetle anıyor, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmetle yad ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize acil şifalar diliyor, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum."

Akar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz başta olmak üzere, Hava Kuvvetlerinin bugünkü seviyeye ulaşmasında büyük katkıları olan tüm muvazzaf ve emekli personelini ve onları sabırla destekleyen kıymetli aile fertlerini kutlayarak, sağlık, başarı ve esenlikler diledi.

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