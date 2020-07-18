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  4. Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Afyoncu, Vali Şıldak’ı ziyaret etti

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Afyoncu, Vali Şıldak’ı ziyaret etti

BALIKESİR HABERLERİ  | 18.07.2020 13:08 | Son Güncelleme

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Vali Hasan Şıldak’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Balıkesir’e gelen Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu, Vali Hasan Şıldak’a görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, Üniversitede yapılan projeler hakkında bilgilendirmede bulundu. Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu’yu makamında ağırlayan ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Şıldak, Rektör Afyoncu’ya nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

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