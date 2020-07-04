Milli Savunma Üniversitesi sınavına SANKO Okulları damga vurdu

SANKO Fen ve Teknoloji Lisesi ile SANKO Koleji öğrencileri, MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi) sınavında Türkiye genelinde ilk 20’de 1 derece, ilk 50’de 3 derece ile büyük bir başarıya imza attı.

SANKO Liseleri öğrencileri Türkiye 20’nciliği, 25’inciliği, 30’unculuğu derecelerinin yanı sıra, Türkiye genelinde ilk 50’de üç, ilk 150’de sekiz, ilk 500’de 11, ilk binde 15, İlk 2 binde 21, ilk 5 binde 45 ve ilk 10 binde 74 derece elde etti.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, Milli Savunma Üniversitesi sınavına 80’i SANKO Okulları’ndan olmak üzere Türkiye genelinde 451 bin 272 öğrencinin katıldığını söyledi.

Böylesine zorlu bir dönemde öğrencilerinin elde ettikleri başarılı dereceleri ile Gaziantep’in gururu olduklarını belirten Asyalı, öğrencilerini kutladı, emeği geçen öğretmenlere ve desteklerini esirgemeyen velilere teşekkürlerini sundu.

