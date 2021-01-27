Milli Savunma Üniversitesine başvurular başladı

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) için başvurular bugünden itibaren 23 Şubat 2021'e kadar yapılabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan yazılı açıklamaya göre, 4 Nisan 2021'de gerçekleştirilecek MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na başvurular başladı.

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından 23 Şubat'a kadar yapabilecek.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi istenmesi dolayısıyla adayların, sınav başvurusu yapmadan veya başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2021-MSÜ kılavuzunda yer alıyor. Adayların ÖSYM'nin sitesinden erişebileceği kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.

2021-MSÜ'ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları ikinci seçim aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca, 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanacak olan ve başvuruları 4 Şubat-2 Mart 2021 arasında yapılacak 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) başvurmaları ve Harp Okulları için 2021 YKS birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2021-YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2021-YKS birinci oturumu olan TYT'ye girmeleri gerekiyor.