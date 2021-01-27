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Milli Savunma Üniversitesine başvurular başladı

27.01.2021 11:16 | Son Güncelleme:
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4 Nisan 2021'de düzenlenecek MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için başvurular 23 Şubat'a kadar ÖSYM'nin internet sitesinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi mobil uygulaması üzerinden yapılabilecek - ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sınav başvurularının e-Devlet aracılığıyla da gerçekleştirilebileceğini bildirdi

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) için başvurular bugünden itibaren 23 Şubat 2021'e kadar yapılabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan yazılı açıklamaya göre, 4 Nisan 2021'de gerçekleştirilecek MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na başvurular başladı.

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından 23 Şubat'a kadar yapabilecek.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi istenmesi dolayısıyla adayların, sınav başvurusu yapmadan veya başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2021-MSÜ kılavuzunda yer alıyor. Adayların ÖSYM'nin sitesinden erişebileceği kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.

2021-MSÜ'ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları ikinci seçim aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca, 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanacak olan ve başvuruları 4 Şubat-2 Mart 2021 arasında yapılacak 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) başvurmaları ve Harp Okulları için 2021 YKS birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2021-YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2021-YKS birinci oturumu olan TYT'ye girmeleri gerekiyor.

- HES kodu bilgilerinin Aday İşlemleri Sistemine kaydı gerekiyor

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter'dan sınava ilişkin paylaşımında, "T.C. kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylarımız başvuru merkezlerimize gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine ÖSYM AİS mobil uygulaması veya http://ais.osym.gov.tr üzerinden e-Devlet ile 'kayıt ol' seçeneğine tıklayarak kayıt olabilir ve sınav başvurularını yapabilir. Başvuru yapabilmek için geçerli HES kodu bilgilerinizi AİS'e kaydetmeniz gerekmektedir." bilgisini verdi.

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