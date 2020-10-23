YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Milli sporcu babasının ölümünün araştırılmasını istiyor

Milli sporcu babasının ölümünün araştırılmasını istiyor

ANTALYA HABERLERİ  | 23.10.2020 16:31 | Son Güncelleme

Antalya'da yaşadığı binanın zemin katındaki terastan düşmesi sonucu yaşamını yitirdiği belirtilen Cemil Taş'ın kızı Ayşe Taş, babasının ölümünü şüpheli bulduğu için savcılığa başvurdu - Taş: "Babam yaşamayı severdi. Bulunduğu yerden kendiliğinden düşmesini aklımız almıyor"

Antalya'da yaşadığı binanın zemin katındaki terastan düşmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtilen Cemil Taş'ın muaythai sporcusu kızı Ayşe Taş, babasının ölümünün araştırılması için savcılığa başvuru yaptı.

Cemil Taş (41), 20 Eylül'de Kepez ilçesindeki dört katlı binanın zemin katındaki terastan düştü. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Taş'ın öldüğünü belirledi.

Ayşe Taş, babasının ölümünde şüphe olduğunu belirterek savcılığa başvurdu.

Milli sporcu Taş, yaptığı açıklamada, iki aylıkken annesi Emine Aku ve babası Cemil Taş'ın boşanması üzerine 10 yaşına kadar kendisiyle anneannesinin ilgilendiğini söyledi.

Bir süre de annesinin yanında yaşadığını aktaran Taş, 16 yaşında devlet yurduna yerleştirildiğini dile getirdi.

Yönlendirmeyle muaythai sporuna başladığını anlatan Taş, zamanla gösterdiği başarılar sayesinde milli sporcu olduğunu ifade etti.

Annesiyle ayrıldığı için yıllardır görüşmediği babasıyla bir yıl önce bir araya geldiğini belirten Taş, "Babama çok kırgındım ama bir araya gelince hasret giderdik. Ölümüyle mutluluğumuza gölge düştü. Babam yaşamayı severdi. Bulunduğu yerden kendiliğinden düşmesini aklımız almıyor. Bu yüzden de konunun detaylı araştırılmasını istiyoruz." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim
Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt ettiDemir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti
En Çok Okunan Yerel Haberler
Denizli’de koyun 5’iz doğurdu
Denizli’de koyun 5’iz doğurdu
Sapunaru 2 maç yok
Sapunaru 2 maç yok
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur kuraları yarın çekilecek
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur kuraları yarın çekilecek
Adana’dan dünyaya şifa yayılacak
Adana’dan dünyaya şifa yayılacak
Eski payitaht Edirne, Osmanlı döneminde Varna ile İstanbul arasında "telgraf hattı"yla köprü oldu
Eski payitaht Edirne, Osmanlı döneminde Varna ile İstanbul arasında "telgraf hattı"yla köprü oldu
Motosikletten savrulan sürücü ağır yaralandı
Motosikletten savrulan sürücü ağır yaralandı

Antalya Namaz Vakitleri 23 Ekim Cuma

İmsak
05:46
Sabah
07:05
Öğle
12:47
İkindi
15:49
Akşam
18:18
Yatsı
19:33

Antalya Nöbetçi Eczaneler23 Ekim Cuma

Arı Eczanesi
Muratpasa
Atilla Eczanesi
Muratpasa
Cemre Eczanesi
Muratpasa
Lotus Eczanesi
Muratpasa
Mira Eczanesi
Muratpasa
Yiğit Eczanesi
Muratpasa
Alya Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Büyükşehir Belediyesinin “Üreten Kadınlar Kazanan Yarınlar” Projesi büyüyor
Büyükşehir Belediyesinin “Üreten Kadınlar Kazanan Yarınlar” Projesi büyüyor
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Altın Portakal’ın Yıldırım Önal Anı Ödülü’nün Sahibi Işık Yenersu Oldu
Altın Portakal’ın Yıldırım Önal Anı Ödülü’nün Sahibi Işık Yenersu Oldu
Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı
Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı
Film izleme bahanesiyle tecavüz
Film izleme bahanesiyle tecavüz
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.