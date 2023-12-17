Milli Sporcu Necmettin Erbakan Akyüz, şampiyon oldu, Filistin bayrağı açıp 'dabke' dansı yaptı

Milli sporcu Necmettin Erbakan Akyüz, Avrupa Kung Fu şampiyonasında 2 şampiyonluk birden kazandı ve Filistin bayrağı açarak dabke dansı yaptı.
İstanbul'da düzenlenen Avrupa Wushu Kungfu Şampiyonasında şampiyon olan Necmettin Erbakan Akyüz, kürsüde Filistin bayrağı açtı, Filistin halk oyunu "dabke" dansı yaptı.
Akyüz bu anları, sosyal medya hesabından paylaştı.
Milli Sporcu, Necmettin Erbakan Akyüz, Avrupa Kung Fu şampiyonasında 2 şampiyonluk birden kazandı ve Filistin bayrağı açarak dabke dansı yaptı.pic.twitter.com/rCRRFqgpQ1— Mynet Spor (@mynetspor) December 17, 2023