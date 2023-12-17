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Milli Sporcu Necmettin Erbakan Akyüz, şampiyon oldu, Filistin bayrağı açıp 'dabke' dansı yaptı

17.12.2023 11:38 | Son Güncelleme:
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Kung Fu dalında milli sporcumuz olan Necmettin Erbakan Akyüz, ödül töreninde Filistin bayrağı açıp dabke dansı yaptı.

Milli Sporcu Necmettin Erbakan Akyüz, şampiyon oldu, Filistin bayrağı açıp 'dabke' dansı yaptı

Milli sporcu Necmettin Erbakan Akyüz, Avrupa Kung Fu şampiyonasında 2 şampiyonluk birden kazandı ve Filistin bayrağı açarak dabke dansı yaptı.

GAZZE'YE DESTEĞİNİ GÖSTERDİ

İstanbul'da düzenlenen Avrupa Wushu Kungfu Şampiyonasında şampiyon olan Necmettin Erbakan Akyüz, kürsüde Filistin bayrağı açtı, Filistin halk oyunu "dabke" dansı yaptı.

Akyüz bu anları, sosyal medya hesabından paylaştı.


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Filistin Gazze kung fu spor Bakan
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