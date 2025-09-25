SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar

Milli Sporcu Nefise Delikurt, tarih yazmaya devam ediyor!

Milli sporcu Nefise Delikurt, Muay Thai’nin en prestijli organizasyonlarından ONE Championship’te bir kez daha tarih yazdı. Daha önce bu organizasyonda galip gelen ilk ve tek Türk kadın sporcu unvanını kazanan Delikurt, bu başarısını atomweight sıkletinde Çinli rakibi Liu Yuer’i puanla yenerek korumayı başardı.

Milli Sporcu Nefise Delikurt, tarih yazmaya devam ediyor!
Burak Kavuncu

Bangkok’ta Lumpinee Stadyumu’nda gerçekleşen mücadelede üstün teknik ve kondisyonuyla dikkat çeken Delikurt, bu galibiyetle büyük bir moral ve prestij kazanmış oldu.

Delikurt, kariyerinde henüz mağlubiyeti olmayan başarılı bir serüvene sahip; çıktığı 19 maçın hepsini kazanmış durumda. Daha önce, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Kamboçya’da düzenlenen Khun Khemer organizasyonunda Brezilyalı ve Fransız rakiplerini yenerek “Kamboçya Dövüş Kraliçesi” unvanını ve “Ejder Tacı”nı kazanan Delikurt, Türk kadın sporunda elde ettiği başarılarla herkesi gururlandırıyor.

Önümüzdeki maçını Şubat ayında yapması planlanan Nefise Delikurt, hem Türkiye’yi uluslararası arenada temsil etme çıtasını yükseltmeye devam ediyor hem de kadın sporcular için ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Nefise Delikurt’un Dünya Şampiyonluğu, Dünya İkinciliği ve Avrupa Üçüncülüğü bulunuyor.

Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği bölümünden 2024 yılında mezun olan Delikurt, Muaythai branşında yarıştı, FISU Kombat Games Üniversitelerarası Muaythai Dünya Şampiyonu oldu, iki kez Muaythai Dünya İkinciliği ve Muaythai Avrupa Üçüncülüğü elde etti, yedi kez Türkiye Şampiyonu oldu. 24 yaşındaki başarılı sporcu amatör kariyerinde WMC galibiyeti ve Kamboçya Battle Queen unvanını kazandı, profesyonel kariyerinde ise ONE Championship’de galibiyet kazanan ilk ve tek Türk kadın sporcu unvanına sahip.

TÜRK KADIN SPORU YÜKSELİŞE GEÇTİ

Milli Sporcu Nefise Delikurt, tarih yazmaya devam ediyor! 1

Delikurt’un bu başarısı, Türk kadın sporcularının uluslararası arenadaki yükselişine de dikkat çekiyor. Son yıllarda voleybol, boksta ve judoda elde edilen dünya çapındaki şampiyonlukların ardından Nefise Delikurt’un ringdeki zaferi, Türk kadın sporunun gücünü bir kez daha dünyaya göstermiş oldu. Bu başarı, genç kızlara ilham vererek sporun her branşında yeni zaferlerin kapısını aralıyor.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ali Koç'tan parasını geri aldığına dair çıkan haberlere yanıt!Ali Koç'tan parasını geri aldığına dair çıkan haberlere yanıt!
UEFA'dan Cimbom'a dev para! Kasa doluyor...UEFA'dan Cimbom'a dev para! Kasa doluyor...
Anahtar Kelimeler:
milli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.