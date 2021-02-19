YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Milli sporcudan Talas’ta karate kursu

Milli sporcudan Talas’ta karate kursu

19.02.2021 13:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın ‘Yüz Ağartan Projeler’i arasında yer alan ‘Sporcu Fabrikası’ projesinde bir adım daha atıldı.Bu kapsamda Talasgücü Belediyespor bünyesine katılan U-21 Milli Takım Karate Antrenörü Fatih Altunok tarafından karate eğitimi verilecek.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın ‘Yüz Ağartan Projeler’i arasında yer alan ‘Sporcu Fabrikası’ projesinde bir adım daha atıldı.
Bu kapsamda Talasgücü Belediyespor bünyesine katılan U-21 Milli Takım Karate Antrenörü Fatih Altunok tarafından karate eğitimi verilecek. Talas’ta ikamet eden, 8 ile 16 yaş aralığındaki çocuklara yönelik olarak verilecek karate kursunda savunma sanatına dair eğitim programı uygulanacak. 27 Şubat Cumartesi günü öğrenci kabul etmeye başlayacak kurs, her hafta sonu devam edecek. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Milli Antrenör Fatih Altunok, sporun insan bedenindeki olumlu etkilerine dikkat çekerek, ailelerin çocuklarını spora yönlendirmeleri gerektiğini söyledi. Sporun zihinsel ve bedensel pek çok katkısı olacağının altını çizen Altunok, “Talasgücü Belediyespor olarak bütün çocuklarımızı karate sporu için tesislerimize davet ediyorum. Sporun zihinsel ve bedensel gelişime olumlu etkisi yüksektir. Belediye bünyesinde karate kursu açarak bir ilki gerçekleştirmemize imkan tanıyan değerli başkanımız Mustafa Yalçın’a da ayrıca teşekkür ediyorum. Amacımız yetenekli çocuklarımızı keşfedip milli takıma kazandırmak” dedi.
Kursa kayıt yaptırmak ve detaylı bilgi almak isteyenler 0538 595 2344 numaralı telefonu arayabilir. Talasgücü Belediyespor bünyesinde geçtiğimiz günlerde de eski milli basketbolcu Fatih Solak tarafından basketbol kursları verilmeye başlanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesiKampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesi
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!
1/

Kayseri Namaz Vakitleri 19 Şubat Cuma

İmsak
05:55
Sabah
07:17
Öğle
12:57
İkindi
15:57
Akşam
18:27
Yatsı
19:43

Kayseri Nöbetçi Eczaneler19 Şubat Cuma

Darüşşifa Eczanesi
Kocasinan
Darüşşifa Eczanesi
Kocasinan
Darüşşifa Eczanesi
Kocasinan
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Vali Ali Çelik’ten şehit ailesine ziyaret

Vali Ali Çelik’ten şehit ailesine ziyaret

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Başkent’te hem çiftçinin hem ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü

Başkent’te hem çiftçinin hem ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü

Yaşlı kadının 3 torunuyla birlikte yaşadığı ev yangında küle döndü

Yaşlı kadının 3 torunuyla birlikte yaşadığı ev yangında küle döndü

Kağıt yüklü TIR devrildi

Kağıt yüklü TIR devrildi

Diğer Haberler

Bünyanlı voleybolculardan Kabakcı’lya ziyaret

Bünyanlı voleybolculardan Kabakcı’lya ziyaret

Yahyalı Belediyesi işçilerin geriye dönük alacaklarını ödedi

Yahyalı Belediyesi işçilerin geriye dönük alacaklarını ödedi

Kocasinan, kentsel dönüşümle Kayseri’nin yeni yüzü oluyor

Kocasinan, kentsel dönüşümle Kayseri’nin yeni yüzü oluyor

Mustafa Şahin Dünya Gıda Günü Afiş Yarışmasına katılan öğrencileri makamında ağırladı

Mustafa Şahin Dünya Gıda Günü Afiş Yarışmasına katılan öğrencileri makamında ağırladı

Ulaşım A.Ş.’den yüzde yüz yerli üretim ’Boji Pres’

Ulaşım A.Ş.’den yüzde yüz yerli üretim ’Boji Pres’

Develi Esnafı Koranavirüs denetimlerinden tam not aldı

Develi Esnafı Koranavirüs denetimlerinden tam not aldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.