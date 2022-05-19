Milli sporcular, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı

Milli sporcular, görüntülü mesajlarla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Dünya ve Avrupa üçüncüsü milli judocu Bilal Çiloğlu, mesajında "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'mızda genç sporcular olarak Atamızın emanetine sahip çıkıyor, omuzlarımızda yüceltiyoruz. Bayramımız kutlu olsun." dedi.

Genç milli judocu Habibe Afyonlu, Merve Azak ve Mihraç Akkuş ise "Atatürk'ün bizlere armağan ettiği, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun." ifadeleriyle bayramı kutladı.

- Milli haltercilerin kutlama mesajı

Gençler dünya ve büyükler Avrupa şampiyonu milli halterci Muhammed Furkan Özbek ile gençler dünya şampiyonu Kaan Kahriman mesajlarında şunları kaydetti:

"19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamaktan gurur duyuyoruz. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çizmiş olduğu bu yolda başarılarımızı katlayarak devam ettireceğimize söz veriyoruz."

Milli halterci Cansel Özkan ise "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nız kutlu olsun. Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımı olan bu özel günde Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Aziz Türk Milleti'ni bir kez daha saygıyla anıyoruz. Herkese iyi bayramlar, bayramınız kutlu olsun." şeklinde konuştu.

Milli halterci Aysel Özkan da mesajında, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı büyük bir gurur ve onurla kutluyoruz. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını saygı ve özlemle anıyoruz. Herkesin bayramı kutlu olsun, iyi bayramlar Türkiye." ifadelerine yer verdi.

